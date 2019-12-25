В СФ прокомментировали уголовное дело из-за поезда в Крым на Украине

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Возбуждение на Украине уголовного дела по факту открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту не имеет смысла и правовой основы, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Ранее украинская прокуратура заявила, что возбудила уголовное дело по факту "незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост". Ночью 25 декабря пассажирский состав впервые прошел по железнодорожной части Крымского моста. Ранним утром поезд встретили в Симферополе, а затем он прибыл в Севастополь.
Вчера, 14:55Сказано в эфиреПолитик: Киев из-за поезда в Крым завел уголовное дело? Это анекдотНа Украине возбудили дело из-за прибытия в Крым поезда Санкт-Петербург – Симферополь. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал действия украинской прокуратуры.
"Когда в своем виртуальном пространстве пытаются давать свои оценки и возбуждать уголовное дело, это, с одной стороны, не имеет никакого смысла, никакой правовой основы, а с другой стороны, негуманно. Потому что люди в Крыму и Севастополе на протяжении долгих лет были лишены нормального средства передвижения, которым человечество пользуется уже два века", - сказала Алтабаева.
Она добавила, что попытки украинских властей настаивать на том, что Крым и Севастополь являются украинской территорией, не имеют под собой никакой основы – ни правовой, ни человеческой.
"Мало кто будет обращать внимание на деятельность этой (украинской - ред.) прокуратуры, пусть занимаются наведением порядка на своей территории", - сказала сенатор.
Железнодорожное сообщение материковой России с Крымом через Украину было прервано в 2014 году.