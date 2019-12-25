В СФ прокомментировали уголовное дело из-за поезда в Крым на Украине

"Когда в своем виртуальном пространстве пытаются давать свои оценки и возбуждать уголовное дело, это, с одной стороны, не имеет никакого смысла, никакой правовой основы, а с другой стороны, негуманно. Потому что люди в Крыму и Севастополе на протяжении долгих лет были лишены нормального средства передвижения, которым человечество пользуется уже два века", - сказала Алтабаева.