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Генерал Гареев поражал неиссякаемой энергией, заявил Шойгу
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РИА Новости

Генерал Гареев поражал неиссякаемой энергией, заявил Шойгу

15:21 25.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ФилипповГенерал армии в отставке, профессор Махмут Гареев
Генерал армии в отставке, профессор Махмут Гареев
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Генерал армии в отставке, профессор Махмут Гареев . Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким генерала армии Махмута Гареева, скончавшегося на 97-м году жизни, назвав его удивительным человеком, который поражал своей неиссякаемой энергией, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Бывший заместитель начальника Генштаба ВС СССР, президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев скончался в ночь на среду.
"Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Махмута Ахметовича Гареева. Он был удивительным человеком, поражавшим своей неиссякаемой энергией, жизнелюбием, отзывчивостью и великодушием. Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, он всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне", - говорится в тексте соболезнований.
Шойгу отметил, что вклад Гареева в укрепление обороноспособности Родины, а также непримиримая борьба с фальсификацией отечественной истории заслуживают самой высокой оценки и большого уважения.
"Искренне сочувствую вашему горю и разделяю тяжесть невосполнимой утраты. Светлая память Махмуту Ахметовичу", - заключил министр обороны.
Махмут Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске. В 1941 году окончил Ташкентское пехотное училище. Прослужил в армии более 50 лет. Участник Великой Отечественной войны. Несколько раз был ранен и контужен. Находился на военно-дипломатической работе. Последняя должность - заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил СССР. Президент Академии военных наук с 1995 года.
Президент Академии военных наук РФ, генерал армии Махмут Гареев
Вчера, 13:27
Участник шести войн: скончался советский генерал Махмут Гареев
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Махмут ГареевСергей ШойгуМоскваЧелябинскРоссияБезопасностьОбщество
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