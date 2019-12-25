Генерал Гареев поражал неиссякаемой энергией, заявил Шойгу

"Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Махмута Ахметовича Гареева. Он был удивительным человеком, поражавшим своей неиссякаемой энергией, жизнелюбием, отзывчивостью и великодушием. Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, он всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне", - говорится в тексте соболезнований.

Шойгу отметил, что вклад Гареева в укрепление обороноспособности Родины, а также непримиримая борьба с фальсификацией отечественной истории заслуживают самой высокой оценки и большого уважения.

Махмут Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске. В 1941 году окончил Ташкентское пехотное училище. Прослужил в армии более 50 лет. Участник Великой Отечественной войны. Несколько раз был ранен и контужен. Находился на военно-дипломатической работе. Последняя должность - заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил СССР. Президент Академии военных наук с 1995 года.