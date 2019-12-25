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В ЕР хотят создать движение для восстановления имен безвестных героев
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РИА Новости

В ЕР хотят создать движение для восстановления имен безвестных героев

15:14 25.12.2019
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© РИА Новости / Анар МовсумовАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Александр Хинштейн
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В России надо возродить движение следопытов, члены которого будут добиваться посмертного награждения героев Великой Отечественной войны, а также следует установить персональный уход за всеми фронтовиками в РФ, считает замсекретаря генсовета "Единой России", координатор партпроекта ЕР "Историческая память" Александр Хинштейн.
В интервью РИА Новости Хинштейн отметил активное развитие поискового и волонтерского движения в РФ. Он подчеркнул, что в советское время было очень мощное движение следопытов. Школьники и молодежь, входившие в движение, по его словам, восстанавливали забытые страницы прошлого, "в том числе, имена безвестных героев".
"Мы могли бы подумать о восстановлении движения следопытов, чтобы волонтеры и поисковики занимались еще и восстановлением исторической справедливости — например, добивались посмертного награждения героев", - сказал Хинштейн, добавив, что школьные краеведческие музеи могли бы стать важным звеном в этом направлении.
Рассказывая об инициативах "Единой России", приуроченных к 75-летию Победы, Хинштейн отметил, что партия планирует запустить конкурс школьных музеев и уголков славы, посвященных войне. По его словам, в жюри конкурса войдут директора ключевых музеев, специалисты в области истории и культуры. Жюри будет оценивать качество экспозиции, использование интерактивных возможностей, охват, тематику, вовлеченность школьников.
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Победители конкурса получат денежные гранты, "но строго под развитие музея". За первое место (их будет 15) предусмотрено 500 тысяч рублей, за второе (30 грантов) – 300 тысяч рублей, а за третье (45 грантов) – 200 тысяч рублей.
"Кроме того, у нас с каждым днем становится все меньше фронтовиков. По состоянию на 1 ноября 2019 года — без малого 63 тысячи участников и инвалидов войны. Мне кажется, будет справедливо, если за каждым из фронтовиков партия сумеет установить персональный уход, закрепить волонтеров, активистов, партийцев — чтобы можно было решать любые проблемы и сложности, которые появляются у фронтовиков", - добавил Хинштейн.
Он также рассказал, что в 2020 году партия планирует вывести на новый уровень акцию "Диктант Победы". Так, в 2019 году в акции приняли участие более 150 тысяч человек на 1373 площадках во всех регионах РФ и в 23 государствах мира. В 2020 году планируется организовать не менее 6 тысячи площадок во всех городах и поселках РФ с населением от 5 тысяч человек. Также организаторы рассчитывают расширить иностранную географию, чтобы в проекте приняли участие все страны, так или иначе боровшиеся против нацизма во Второй мировой войне.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Единая РоссияАлександр ХинштейнОбщество
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