В ЕР хотят создать движение для восстановления имен безвестных героев

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В России надо возродить движение следопытов, члены которого будут добиваться посмертного награждения героев В России надо возродить движение следопытов, члены которого будут добиваться посмертного награждения героев Великой Отечественной войны , а также следует установить персональный уход за всеми фронтовиками в РФ, считает замсекретаря генсовета "Единой России", координатор партпроекта ЕР "Историческая память" Александр Хинштейн

В интервью РИА Новости Хинштейн отметил активное развитие поискового и волонтерского движения в РФ. Он подчеркнул, что в советское время было очень мощное движение следопытов. Школьники и молодежь, входившие в движение, по его словам, восстанавливали забытые страницы прошлого, "в том числе, имена безвестных героев".

"Мы могли бы подумать о восстановлении движения следопытов, чтобы волонтеры и поисковики занимались еще и восстановлением исторической справедливости — например, добивались посмертного награждения героев", - сказал Хинштейн, добавив, что школьные краеведческие музеи могли бы стать важным звеном в этом направлении.

Рассказывая об инициативах "Единой России", приуроченных к 75-летию Победы, Хинштейн отметил, что партия планирует запустить конкурс школьных музеев и уголков славы, посвященных войне. По его словам, в жюри конкурса войдут директора ключевых музеев, специалисты в области истории и культуры. Жюри будет оценивать качество экспозиции, использование интерактивных возможностей, охват, тематику, вовлеченность школьников.

Победители конкурса получат денежные гранты, "но строго под развитие музея". За первое место (их будет 15) предусмотрено 500 тысяч рублей, за второе (30 грантов) – 300 тысяч рублей, а за третье (45 грантов) – 200 тысяч рублей.

"Кроме того, у нас с каждым днем становится все меньше фронтовиков. По состоянию на 1 ноября 2019 года — без малого 63 тысячи участников и инвалидов войны. Мне кажется, будет справедливо, если за каждым из фронтовиков партия сумеет установить персональный уход, закрепить волонтеров, активистов, партийцев — чтобы можно было решать любые проблемы и сложности, которые появляются у фронтовиков", - добавил Хинштейн.