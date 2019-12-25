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В Алжире проходят похороны главы генштаба армии
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РИА Новости

В Алжире проходят похороны главы генштаба армии

14:58 25.12.2019
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© REUTERS / Ramzi BoudinaЖенщина целует изображение генерал-лейтенанта Ахмеда Гаеда Салаха во время его похорон в Алжире
Женщина целует изображение генерал-лейтенанта Ахмеда Гаеда Салаха во время его похорон в Алжире
© REUTERS / Ramzi Boudina
Женщина целует изображение генерал-лейтенанта Ахмеда Гаеда Салаха во время его похорон в Алжире
КАИР, 25 дек - РИА Новости. Похороны влиятельного заместителя министра национальной обороны и главы генштаба национальной алжирской народной армии генерала Ахмеда Гаида Салаха проходят в столице Алжира. Церемонию транслирует национальное телевидение.
Генерал скончался 23 декабря от сердечного приступа на 80-м году жизни.
В церемонии похорон участвуют высокопоставленные алжирские политики, включая президента Абдельмаджида Табуна, и военные. Ожидается, что граждане Алжира также смогут проститься с Гаидом Салахом - траурная процессия проедет по улицам Алжира.
В связи с кончиной влиятельного генерала в стране был объявлен национальный трехдневный траур.
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24 октября, 17:49Саммит и Экономический форум Россия – Африка
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После возникшего в Алжире в начале этого года глубокого политического кризиса Гаид Салах играл ключевую роль не только в поддержании порядка в стране, но и в преодолении периода нестабильности. Глава генштаба армии настоял на отставке Абдельазиза Бутефлики с поста президента после массовых акций протеста, а также добился проведения выборов нового главы государства.
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Алжир (республика)В мире
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