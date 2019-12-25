В Алжире проходят похороны главы генштаба армии

В церемонии похорон участвуют высокопоставленные алжирские политики, включая президента Абдельмаджида Табуна, и военные. Ожидается, что граждане Алжира также смогут проститься с Гаидом Салахом - траурная процессия проедет по улицам Алжира.

После возникшего в Алжире в начале этого года глубокого политического кризиса Гаид Салах играл ключевую роль не только в поддержании порядка в стране, но и в преодолении периода нестабильности. Глава генштаба армии настоял на отставке Абдельазиза Бутефлики с поста президента после массовых акций протеста, а также добился проведения выборов нового главы государства.