В ГД призвали не реагировать на инсинуации Киева из-за Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Собака лает, а поезда идут, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев, комментируя возбужденное на Украине дело после открытия железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив.
Ранее украинская прокуратура заявила, что возбудила уголовное дело по факту "незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост". Ночью 25 декабря пассажирский состав впервые прошел по железнодорожной части Крымского моста. Ранним утром поезд встретили в Симферополе, а затем он прибыл в Севастополь.
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"Я не считаю должным реагировать на любые инсинуации и бессмысленные заявления украинских чиновников и политиков в отношении тех планов, которые реализуются Российской Федерацией и властями республики Крым по развитию экономики нашего полуострова, обеспечению прочной инфраструктурной связи с материком. Мы реализуем свои планы, несмотря на внешние обстоятельства. В данном случае наиболее применима известная пословица "Собака лает, а караван идет", - сказал РИА Новости Бахарев.
Он добавил, что в случае с Украиной пословицу можно перефразировать: "Собака лает, а поезда идут".
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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