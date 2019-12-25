В ГД призвали не реагировать на инсинуации Киева из-за Крымского моста

"Я не считаю должным реагировать на любые инсинуации и бессмысленные заявления украинских чиновников и политиков в отношении тех планов, которые реализуются Российской Федерацией и властями республики Крым по развитию экономики нашего полуострова, обеспечению прочной инфраструктурной связи с материком. Мы реализуем свои планы, несмотря на внешние обстоятельства. В данном случае наиболее применима известная пословица "Собака лает, а караван идет", - сказал РИА Новости Бахарев.