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В Новгороде завели дело на полицейских, отказавшихся искать подростка
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РИА Новости

В Новгороде завели дело на полицейских, отказавшихся искать подростка

14:52 25.12.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении двоих сотрудников УМВД России по Великому Новгороду, которые подозреваются в халатности, повлекшей смерть похищенного подростка, которого они отказались искать, сообщает пресс-служба СУ СКР по Новгородской области.
"Следователем отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении двух полицейских уголовного розыска Новгорода. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении пресс-службы СК.
По версии следствия, 30 декабря 2018 года в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее несовершеннолетнего сына 2002 года рождения удерживают в неизвестном ей месте, требуют от нее денежный выкуп. При этом женщина сообщила оперативному дежурному о наличии у нее аудиозаписей телефонных переговоров, состоявшихся между нею, её сыном и похитителями, требовавшими выкуп. Однако сотрудники полиции убедили маму подростка, что оснований для подачи заявления нет.
На следующий день тело пропавшего подростка с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из квартир по улице Германа в Великом Новгороде. В рамках расследования уголовного дела по факту убийства установлено, что удары битой и гантелей по голове нанесли ему двое местных жителей, которые требовали выкуп от матери погибшего.
Расследование уголовного дела в отношении двоих сотрудников полиции продолжается.
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Следственный комитет РФМВД РФВеликий НовгородНовгородская областьПроисшествия
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