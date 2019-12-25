В Новгороде завели дело на полицейских, отказавшихся искать подростка

По версии следствия, 30 декабря 2018 года в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее несовершеннолетнего сына 2002 года рождения удерживают в неизвестном ей месте, требуют от нее денежный выкуп. При этом женщина сообщила оперативному дежурному о наличии у нее аудиозаписей телефонных переговоров, состоявшихся между нею, её сыном и похитителями, требовавшими выкуп. Однако сотрудники полиции убедили маму подростка, что оснований для подачи заявления нет.