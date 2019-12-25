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В Пятигорске спасли пенсионера, едва не попавшего под электричку
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РИА Новости

В Пятигорске спасли пенсионера, едва не попавшего под электричку

14:50 25.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВагон поезда
Вагон поезда
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Вагон поезда. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 25 дек – РИА Новости. Сотрудник полиции и случайный прохожий на железнодорожном вокзале в Пятигорске спасли пенсионера, который упал с перрона и едва не попал под электричку, сообщает Управление на транспорте МВД России по СКФО.
По данным ведомства, находясь на перроне железнодорожной станции Пятигорск во время дежурства, сотрудник линейного отдела полиции Индрис Жангериев увидел, как пожилой мужчина упал с перрона на железнодорожное полотно в тот момент, когда к станции уже приближалась электричка.
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"Полицейский бросился на помощь гражданину, а его напарник побежал в сторону приближающегося электропоезда, подавая машинисту знак экстренной остановки. За секунды до прибытия локомотива полицейский вместе с другим очевидцем происшествия подняли с рельс человека и отвели его на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пенсионер, который едва не попал под электричку, имеет проблемы со зрением, он оступился и в результате падения сломал два ребра.
Младший сержант полиции Жангериев в своем поступке не видит ничего особенного. "Это моя работа – охранять общественный порядок и приходить людям на помощь, когда это потребуется. Если происходит что-то подобное, времени на раздумья нет, нужно просто спасать человека", - приводит ведомство слова полицейского.
Сообщается, что сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, который участвовал в спасении пенсионера, чтобы выразить ему благодарность.
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МВД РФПятигорскРоссияПроисшествия
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