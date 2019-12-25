Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Петербурге в июле 2020 года

"Определены даты ШОС и БРИКС в 2020 году. 21-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге в рамках председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году состоятся саммит БРИКС и заседание Совета глав государств-членов ШОС", - говорится в сообщении.