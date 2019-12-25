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Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Петербурге в июле 2020 года
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РИА Новости

Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Петербурге в июле 2020 года

14:26 25.12.2019
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© Sputnik / Болат ШайхиновФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Саммиты ШОС и БРИКС состоятся 21-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге, сообщает Росконгресс.
"Определены даты ШОС и БРИКС в 2020 году. 21-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге в рамках председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году состоятся саммит БРИКС и заседание Совета глав государств-членов ШОС", - говорится в сообщении.
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ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
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БРИКС – неформальное межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индия, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики. Термин-акроним БРИК был предложен в 2001 году Джимом О`Ниллом (Jim O`Neill), руководителем отдела глобальных экономических исследований американской финансово-инвестиционной компании Goldman Sachs, для обозначения четырех экономик мира с наиболее динамично растущими объемами ВВП – Бразилии, России, Индии и Китая. В связи с присоединением к БРИК ЮАР в декабре 2010 года группа стала носить название БРИКС (BRICS).
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БРИКСШОССанкт-ПетербургВ мире
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