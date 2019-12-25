В Сочи возложили венки к памятнику погибшим при крушении Ту-154

"Жители Сочи разделили это горе с родными и близкими. Они несли цветы к импровизированным мемориалам во всех районах города и даже после новогодних праздников приходили к ним, чтобы почтить память погибших. В Сочи есть стела. Она стоит в сквере рядом с другими памятниками. И наши жители и гости курорта всегда могу принести сюда цветы", - рассказал на церемонии заместитель главы Сочи Константин Чеботарь.