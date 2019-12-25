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В Сочи возложили венки к памятнику погибшим при крушении Ту-154
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РИА Новости

В Сочи возложили венки к памятнику погибшим при крушении Ту-154

14:21 25.12.2019
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОткрытие мемориала жертвам катастрофы Ту-154 над Черным морем 25 декабря 2016 года
Открытие мемориала жертвам катастрофы Ту-154 над Черным морем 25 декабря 2016 года
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Открытие мемориала жертвам катастрофы Ту-154 над Черным морем 25 декабря 2016 года. Архивное фото
СОЧИ, 25 дек - РИА Новости. Родственники погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем и горожане в третью годовщину трагедии возложили венки к памятнику в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
В июне родственники погибших в авиакатастрофе над Черным морем 2016 года вместе с представителями министерства обороны и Сирийской Арабской республики открыли в Сочи памятную стелу. Она установлена в сквере на набережной реки Мзымта рядом с памятниками солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. В третью годовщину авиакатастрофы в Сочи прошло торжественное возложение цветов, куда пришли десятки жителей, военные и родственники погибших в авиакатастрофе. Открыл церемонию реквием, написанный после трагедии.
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"Жители Сочи разделили это горе с родными и близкими. Они несли цветы к импровизированным мемориалам во всех районах города и даже после новогодних праздников приходили к ним, чтобы почтить память погибших. В Сочи есть стела. Она стоит в сквере рядом с другими памятниками. И наши жители и гости курорта всегда могу принести сюда цветы", - рассказал на церемонии заместитель главы Сочи Константин Чеботарь.
Ту - 154, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и двое федеральных госслужащих. Все они погибли. Останки людей и обломки лайнера нашли на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.
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Крушение самолета Ту-154 в СочиСправедливая помощьЧернобыльская АЭСТу-154Елизавета ГлинкаАлександровСочиСирияОбщество
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