Медведев оценил график реализации нацпроектов

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Реализация национальных проектов вошла в нормальный график, заявил премьер-министр Реализация национальных проектов вошла в нормальный график, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев

Он отметил, что 2019 год стал началом сложного процесса преобразования экономики и социальной сферы.

"Я исхожу из того, что эта работа сложная, но ей дан неплохой старт", — сказал Медведев на встрече с членами правительства.

Национальные проекты — принятая в прошлом году программа проектов федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям — "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".

"Человеческий капитал" направлен на развитие таких направлений как здравоохранение, образование, демография и культура.

"Комфортная среда" — это безопасность и качество дорог, жилье и экология.