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Медведев оценил график реализации нацпроектов
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РИА Новости

Медведев оценил график реализации нацпроектов

14:14 25.12.2019 (обновлено: 15:10 25.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев
 Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Реализация национальных проектов вошла в нормальный график, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Он отметил, что 2019 год стал началом сложного процесса преобразования экономики и социальной сферы.

"Я исхожу из того, что эта работа сложная, но ей дан неплохой старт", — сказал Медведев на встрече с членами правительства.

Национальные проекты — принятая в прошлом году программа проектов федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям — "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".
"Человеческий капитал" направлен на развитие таких направлений как здравоохранение, образование, демография и культура.
"Комфортная среда" — это безопасность и качество дорог, жилье и экология.
"Экономический рост" связан с наукой, малым и среднем предпринимательством, цифровой экономикой, производительностью труда, экспортом и некоторыми другими сферами.
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