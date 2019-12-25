Медведев оценил график реализации нацпроектов

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Реализация национальных проектов вошла в нормальный график, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Он отметил, что 2019 год стал началом сложного процесса преобразования экономики и социальной сферы.
"Я исхожу из того, что эта работа сложная, но ей дан неплохой старт", — сказал Медведев на встрече с членами правительства.
Национальные проекты — принятая в прошлом году программа проектов федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям — "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".
"Человеческий капитал" направлен на развитие таких направлений как здравоохранение, образование, демография и культура.
"Комфортная среда" — это безопасность и качество дорог, жилье и экология.
"Экономический рост" связан с наукой, малым и среднем предпринимательством, цифровой экономикой, производительностью труда, экспортом и некоторыми другими сферами.