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2019-12-25T15:34+0300
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Путин призвал увеличить темпы роста российской экономики
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РИА Новости

Путин призвал увеличить темпы роста российской экономики

14:09 25.12.2019 (обновлено: 15:34 25.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Текущие темпы экономического роста в РФ недостаточны, нужно сделать все, чтобы их увеличить, а также улучшить структуру и качество экономики, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства в среду.

"Очевидно, что тех темпов роста, которых мы достигли, нам недостаточно", - сказал он.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Вчера, 11:00
Алексей Кудрин: решение Путина спасло российскую экономику
Президент напомнил, что об этом уже не раз говорили. Он призвал сделать все возможное, чтобы нарастить темпы роста экономики, а также улучшить ее структуру и качество.
Этому посвящены национальные проекты и цели развития, напомнил глава государства.
Вместе будем работать над тем, чтобы двигаться дальше по достижению этих целей", - добавил Путин.
Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ по итогам 2019 года на 1,3%.
182010127
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Ясно. Ждём очередных повышений налогов, новых пошлин и роста цен на всё и вся.
25 декабря, 14:31
Сорванец Ли
1600401
Ровно двадцать лет назад он к чему-то другому призывал? А теперь вспомните, какие были цены на бензин, продукты и услуги в 1999 году. А еще, кто ездил по миру знает, что цены даже в том же Таиланде за эти двадцать лет не выросли!!! Врун у власти!!!!
25 декабря, 14:47
nnemetsms
900001
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