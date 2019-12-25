Путин призвал увеличить темпы роста российской экономики

"Очевидно, что тех темпов роста, которых мы достигли, нам недостаточно", - сказал он.

Президент напомнил, что об этом уже не раз говорили. Он призвал сделать все возможное, чтобы нарастить темпы роста экономики, а также улучшить ее структуру и качество.