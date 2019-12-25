Путин призвал увеличить темпы роста российской экономики

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Текущие темпы экономического роста в РФ недостаточны, нужно сделать все, чтобы их увеличить, а также улучшить структуру и качество экономики, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства в среду.
"Очевидно, что тех темпов роста, которых мы достигли, нам недостаточно", - сказал он.
Президент напомнил, что об этом уже не раз говорили. Он призвал сделать все возможное, чтобы нарастить темпы роста экономики, а также улучшить ее структуру и качество.
Этому посвящены национальные проекты и цели развития, напомнил глава государства.
Вместе будем работать над тем, чтобы двигаться дальше по достижению этих целей", - добавил Путин.
Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ по итогам 2019 года на 1,3%.