Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T14:59+0300
https://ria.ru/20191225/1562829744.html
Рособрнадзор создаст сервис, упрощающий процесс поступления в вуз
https://cdn21.img.ria.ru/images/155141/08/1551410814_0:64:3095:1805_1036x0_80_0_0_0fd23c3d0f310b08d4eb2e18f552d202.jpg
РИА Новости

Рособрнадзор создаст сервис, упрощающий процесс поступления в вуз

14:08 25.12.2019 (обновлено: 14:59 25.12.2019)
526
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтуденты
Студенты
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Студенты. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что ведомство совместно с Минобрнауки и Минкомсвязи участвует в работе над суперсервисами "Поступление в вузы онлайн" и "Цифровые документы об образовании онлайн".
"Суперсервисы разрабатываем активно... "Поступление в вузы онлайн" и "Цифровые документы об образовании". Пилотный запуск планируется в 2020 и 2021 году", - рассказал Кравцов журналистам.
Он отметил, что суперсервис "Поступление в вузы онлайн" упросит и оптимизирует процедуру поступления. Сервис предполагает создание единого портал для поиска и сравнения вузов, образовательных программ, условий поступления и последующего обучения, мониторинг трудоустройства выпускников вузов, включающий в том числе данные об уровне их зарплаты. Сервис также будет направлен на онлайн-сбор в электронном виде документов, требуемых для поступления в вуз, подачу заявления на поступление в вуз в электронном виде, а также заявления о согласии на зачисление.
Кравцов отметил, что сервис должен дать возможность дистанционного прохождения вступительных испытаний и дополнительных вступительных испытаний, а также онлайн-мониторинг конкурсной ситуации, включая условное место абитуриента в списке поступающих.
Студенты университета
24 декабря, 10:53
Вузы будут возвращать деньги за нарушение договора о целевом обучении
По словам главы Рособрнадзора, суперсервис "Цифровые документы об образовании онлайн" обеспечит онлайн-доступ через портал Госуслуг к аттестатам и дипломам, документам о присвоении квалификации, ученой степени или звания, прохождении обучения или индивидуальных достижениях в образовательных мероприятиях, к результатам экзаменов. Кравцов отметил, что сервис обеспечит автоматическую выдачу документов об образовании в цифровом виде.
610001
Обсудить 0
Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеСергей КравцовРособрнадзорМинистерство образования и науки РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Студенты университета
Вузы будут возвращать деньги за нарушение договора о целевом обучении
Выпускники читинской школы №4 пишут итоговое сочинение
Только 2% школьников выбрали тему "Война и мир" на итоговом сочинении
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин поручил возродить производство документальных фильмов
Работа отдела кадров
Роструд проследит за переходом на электронные трудовые
Врач
Врач рассказал о состоянии учителя, на которую напал школьник на Урале
Девушка с ноутбуком
В России запустили интернет-портал цифровой грамотности
Кадеты
В Госдуме подготовили законопроект о кадетском образовании
Элина Валиева
В посольстве сообщили подробности гибели пианистки Валиевой в Венгрии
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
Глава СЖР прокомментировал предложение "Яндекс. Новости" по заголовкам
Вагон купе
В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест
Мать с новорожденным ребенком
Ученые выяснили, когда начинается старение человека
Дамаск на рассвете
В Сирии сообщили о начале геологоразведки нефти совместно с Россией
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин поставил на контроль сообщение о травле девочки в Уфе
Американские доллары
Москвич отдал драгоценности за два миллиона фальшивых долларов
Во время празднования Нового года в Москве
Синоптик предупредил о новой волне тепла в новогоднюю ночь в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
01:10Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
01:08ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
01:01ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
01:00Господдержка "Евродон-Юг" не спасла предприятие от банкротства
01:00Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Лента новостейМолния