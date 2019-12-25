Рособрнадзор создаст сервис, упрощающий процесс поступления в вуз

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что ведомство совместно с Минобрнауки Минкомсвязи участвует в работе над суперсервисами "Поступление в вузы онлайн" и "Цифровые документы об образовании онлайн".

"Суперсервисы разрабатываем активно... "Поступление в вузы онлайн" и "Цифровые документы об образовании". Пилотный запуск планируется в 2020 и 2021 году", - рассказал Кравцов журналистам.

Он отметил, что суперсервис "Поступление в вузы онлайн" упросит и оптимизирует процедуру поступления. Сервис предполагает создание единого портал для поиска и сравнения вузов, образовательных программ, условий поступления и последующего обучения, мониторинг трудоустройства выпускников вузов, включающий в том числе данные об уровне их зарплаты. Сервис также будет направлен на онлайн-сбор в электронном виде документов, требуемых для поступления в вуз, подачу заявления на поступление в вуз в электронном виде, а также заявления о согласии на зачисление.

Кравцов отметил, что сервис должен дать возможность дистанционного прохождения вступительных испытаний и дополнительных вступительных испытаний, а также онлайн-мониторинг конкурсной ситуации, включая условное место абитуриента в списке поступающих.