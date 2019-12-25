АТОР: туроператорский рынок России кардинально изменится в 2020 году

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Быстрое развитие технологий и средств коммуникаций приведет к тому, что уже в начале 2020 года классический туроператорский рынок в России будет меняться, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Рынок технологий развивается настолько быстро, а средства коммуникаций становятся настолько значимыми для туристов, что классический туроперейтинг явно будет изменен. Этот процесс начнется уже через несколько дней после начала 2020 года", — сказала она, выступая на брифинге "Новая эпоха туристической отрасли. Что ждет нас в 2020 году".
Ломидзе отметила, что пока можно только примерно прогнозировать, каким образом будет меняться рынок. Она добавила, что стандартная схема пакетных туров недостаточно эффективна и не интересная части потребителей. И с каждым годом число равнодушных будет расти.