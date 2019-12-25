Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T13:35+0300
https://ria.ru/20191225/1562827624.html
ЦИК поручил горизбиркому Петербурга провести "работу над ошибками"
https://cdn23.img.ria.ru/images/155838/71/1558387186_0:182:3003:1871_1036x0_80_0_0_024f8c8bec45e2ed9d446f0911d9e02e.jpg
РИА Новости

ЦИК поручил горизбиркому Петербурга провести "работу над ошибками"

13:35 25.12.2019
645
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. ЦИК признал неудовлетворительной деятельность горизбиркома Санкт-Петербурга по исполнению его предыдущих постановлений и обязал его до 1 марта вновь провести "работу над ошибками".
"Наша стратегическая цель в отношении Санкт-Петербурга - это, конечно, системное и кардинальное оздоровление всей избирательной системы, всего избирательного процесса", - сказала Элла Памфмилова на заседании ЦИК в среду.
Выборы в Санкт-Петербурге
Вчера, 12:40
Глава ЦИК рассказала о проверках по ходу кампании в Петербурге
"Тактика наша - это, я бы так сказала, принуждение к действию. Недаром мы сегодня уже третье постановление принимаем", - отметила также председатель ЦИК.
Возможное выражение недоверия председателю горизбиркома Санкт-Петербурга и смена председателя она назвала "косметической мерой, которая ничего в результате не изменила и не изменит".
"Я, если честно, после глубокого анализа того, что происходит, я даже уверена, что комиссия горизбиркома в нынешнем составе вряд ли в состоянии возглавить процесс по такому кардинальному, системному, масштабному оздоровлению всей избирательной системы. Сильный должен быть состав, мощный", - подчеркнула Памфмилова.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Вчера, 12:46
Памфилова назвала заказчиков нарушений на выборах мерзавцами
Она отметила, что сейчас комиссия получает шанс доказать обратное, и если ЦИК увидит, что комиссия не справится, она может быть расформирована по решению суда. Напоминание об этой процедуре, по словам Памфиловой, есть в постановлении ЦИК, принятом на заседании.
"По всей совокупности анализа, который мы провели, постановляет признать меры, предпринятые Санкт-петербургской городской избирательной комиссией по исполнению отдельных поручений, предусмотренных постановлениями ЦИК от 25 сентября, от 30 октября этого года неудовлетворительными", - озвучила Памфмилова пункт из постановления ЦИК.
Санкт-петербургской городской избирательной комиссии поручено повторно проанализировать работу всех нижестоящих избирательных комиссий по исполнению требований законодательства о выборах в период муниципальных выборов, обратив особое внимание на изложенные в жалобах, обращениях возможные нарушения прав граждан и кандидатов, озвучила Памфмилова, ссылаясь на документ. Результаты представить в ЦИК до 1 марта.
"Работа большая, поэтому мы такой срок назначаем до первого марта", - сказала она.
До 1 марта 2020 горизбирком Санкт-Петербурга также должен представить в ЦИК причины, по которым не были привлечены к административной ответственности не были привлечены должностные лица, в действиях которых выявлены нарушения законодательства о выборах и работа которых была признана неудовлетворительной.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
30 октября, 12:28
По выборам в Петербурге сделают серьезные выводы, заявила Памфилова
Также, по словам Памфиловой, должен будетпроанализировать повторного ввода в ГАС "Выборы" данных о голосовании на определенных участках и в случае отсутствия оснований для этого, принять меры и отчитаться в ЦИК о них до 1 февраля 2020 года.
В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге состоялись муниципальные и губернаторские выборы. На этапе регистрации кандидаты в муниципальные депутаты жаловались на нарушения в работе избирательных комиссий муниципальных образований, которые отказывали им в регистрации. Также возникли проблемы на этапе подведения итогов муниципальных выборов.
ЦИК РФ в сентябре признал неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга при проведении муниципальных выборов 8 сентября.
Горизбиркому Петербурга поручили провести всесторонний анализ работы избирательных комиссий в ходе муниципальных выборов и рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения законодательства о выборах, к ответственности.
ЦИК также поручил горизбиркому Петербурга принять меры по формированию дополнительных территориальных избирательных комиссий (ТИК) в городе, а также дополнительно проанализировать работу муниципальных избиркомов и представить информацию о результатах до 10 декабря 2019 года.
Предварительные итоги единого дня голосования
25 сентября, 14:23
Памфилова: ряд депутатов ЕР в Петербурге нанесли ущерб авторитету партии
210006
Обсудить 0
Элла ПамфиловаЦИК РФСанкт-ПетербургПолитика
Рекомендуем
Член комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
Эсеры отреагировали на слова Жириновского о выборах в 2021 году
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Памфилова назвала заказчиков нарушений на выборах мерзавцами
Российский флаг у Верховной рады АРК во время референдума о статусе Крыма в Симферополе
В "Слуге народа" назвали первопричину присоединения Крыма к России
Сотрудник полиции
В Москве у писателя-фантаста нашли восемь гранат, сообщил источник
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
На Украине возбудили дело после проезда поезда по Крымскому мосту
Предновогодняя Москва
ВЦИОМ: большинство россиян провожают 2019 год с хорошим настроением
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему
Президент РФ Владимир Путин
Путин считает важным мнение бизнеса о работе органов власти
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 11 декабря 2019
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве
Линии электропередачи во Львовской области
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Банкоматы в супермаркете
Путин назвал повышение реальных доходов россиян задачей номер один
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Новые встречи Путина и Лукашенко до Нового года проводить не планируют
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Белоруссия может стать федеральным округом России, считает Жириновский
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
01:10Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
01:08ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
01:01ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
01:00Господдержка "Евродон-Юг" не спасла предприятие от банкротства
01:00Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
00:57ВЦИОМ определил, какой скандал 2019 года россияне считают главным
Лента новостейМолния