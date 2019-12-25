ЦИК поручил горизбиркому Петербурга провести "работу над ошибками"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. ЦИК признал неудовлетворительной деятельность горизбиркома ЦИК признал неудовлетворительной деятельность горизбиркома Санкт-Петербурга по исполнению его предыдущих постановлений и обязал его до 1 марта вновь провести "работу над ошибками".

"Наша стратегическая цель в отношении Санкт-Петербурга - это, конечно, системное и кардинальное оздоровление всей избирательной системы, всего избирательного процесса", - сказала Элла Памфмилова на заседании ЦИК в среду.

"Тактика наша - это, я бы так сказала, принуждение к действию. Недаром мы сегодня уже третье постановление принимаем", - отметила также председатель ЦИК.

Возможное выражение недоверия председателю горизбиркома Санкт-Петербурга и смена председателя она назвала "косметической мерой, которая ничего в результате не изменила и не изменит".

"Я, если честно, после глубокого анализа того, что происходит, я даже уверена, что комиссия горизбиркома в нынешнем составе вряд ли в состоянии возглавить процесс по такому кардинальному, системному, масштабному оздоровлению всей избирательной системы. Сильный должен быть состав, мощный", - подчеркнула Памфмилова.

Она отметила, что сейчас комиссия получает шанс доказать обратное, и если ЦИК увидит, что комиссия не справится, она может быть расформирована по решению суда. Напоминание об этой процедуре, по словам Памфиловой, есть в постановлении ЦИК, принятом на заседании.

"По всей совокупности анализа, который мы провели, постановляет признать меры, предпринятые Санкт-петербургской городской избирательной комиссией по исполнению отдельных поручений, предусмотренных постановлениями ЦИК от 25 сентября, от 30 октября этого года неудовлетворительными", - озвучила Памфмилова пункт из постановления ЦИК.

Санкт-петербургской городской избирательной комиссии поручено повторно проанализировать работу всех нижестоящих избирательных комиссий по исполнению требований законодательства о выборах в период муниципальных выборов, обратив особое внимание на изложенные в жалобах, обращениях возможные нарушения прав граждан и кандидатов, озвучила Памфмилова, ссылаясь на документ. Результаты представить в ЦИК до 1 марта.

"Работа большая, поэтому мы такой срок назначаем до первого марта", - сказала она.

До 1 марта 2020 горизбирком Санкт-Петербурга также должен представить в ЦИК причины, по которым не были привлечены к административной ответственности не были привлечены должностные лица, в действиях которых выявлены нарушения законодательства о выборах и работа которых была признана неудовлетворительной.

Также, по словам Памфиловой, должен будетпроанализировать повторного ввода в ГАС "Выборы" данных о голосовании на определенных участках и в случае отсутствия оснований для этого, принять меры и отчитаться в ЦИК о них до 1 февраля 2020 года.

В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге состоялись муниципальные и губернаторские выборы. На этапе регистрации кандидаты в муниципальные депутаты жаловались на нарушения в работе избирательных комиссий муниципальных образований, которые отказывали им в регистрации. Также возникли проблемы на этапе подведения итогов муниципальных выборов.

ЦИК РФ в сентябре признал неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга при проведении муниципальных выборов 8 сентября.

Горизбиркому Петербурга поручили провести всесторонний анализ работы избирательных комиссий в ходе муниципальных выборов и рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения законодательства о выборах, к ответственности.