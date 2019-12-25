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В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка

12:56 25.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о передаче контрольного пакета Сбербанка от Центробанка в другой государственный орган - это вопрос правительства, а не Кремля.
Ранее в СМИ сообщалось, что министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство обсуждает выход Центрального банка России из капитала Сбербанка.
"Это не вопрос Кремля, и здесь я не буду озвучивать какую-то позицию. Это вопрос правительства", - заявил Песков журналистам в среду.
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Антон СилуановСбербанк РоссииЦентральный Банк РФДмитрий ПесковРоссияЭкономика
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