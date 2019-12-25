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Памфилова назвала заказчиков нарушений на выборах мерзавцами
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РИА Новости

Памфилова назвала заказчиков нарушений на выборах мерзавцами

12:46 25.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Организаторы нарушений на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге пока уходят от ответственности, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге состоялись муниципальные и губернаторские выборы. На этапе регистрации кандидаты в муниципальные депутаты жаловались на нарушения в работе избирательных комиссий муниципальных образований, которые отказывали им в регистрации. Также возникли проблемы на этапе подведения итогов муниципальных выборов.
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"Одна из основных проблем - это, действительно, проблема выявления и наказания заказчиков, организаторов этих процессов. К сожалению, пока в основном они уходят в тень", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Заказчики нарушений, по ее словам, подставляют других людей, которые не играли ключевой роли, а сами уходят от ответственности. "Я их давно назвала мерзавцами, считаю, что это мразь. К сожалению, это не в наших силах - добраться до них, но в любом случае, сигналы от нас шли, идут и будут идти. Это одна из ключевых проблем, которую мы с правоохранительными органами, наблюдателями будем решать", - добавила Памфилова.
ЦИК РФ в сентябре признал неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга при проведении муниципальных выборов 8 сентября. Горизбиркому Петербурга поручили провести всесторонний анализ работы избирательных комиссий в ходе муниципальных выборов и рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения законодательства о выборах, к ответственности.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
2 октября, 15:50Единый день голосования
ЦИК: в 9 регионах подали 184 заявления об отмене итогов выборов
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Элла ПамфиловаЦИК РФСанкт-ПетербургПолитика
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