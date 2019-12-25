Памфилова назвала заказчиков нарушений на выборах мерзавцами

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Организаторы нарушений на муниципальных выборах в Организаторы нарушений на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге пока уходят от ответственности, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова

В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге состоялись муниципальные и губернаторские выборы. На этапе регистрации кандидаты в муниципальные депутаты жаловались на нарушения в работе избирательных комиссий муниципальных образований, которые отказывали им в регистрации. Также возникли проблемы на этапе подведения итогов муниципальных выборов.

"Одна из основных проблем - это, действительно, проблема выявления и наказания заказчиков, организаторов этих процессов. К сожалению, пока в основном они уходят в тень", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Заказчики нарушений, по ее словам, подставляют других людей, которые не играли ключевой роли, а сами уходят от ответственности. "Я их давно назвала мерзавцами, считаю, что это мразь. К сожалению, это не в наших силах - добраться до них, но в любом случае, сигналы от нас шли, идут и будут идти. Это одна из ключевых проблем, которую мы с правоохранительными органами, наблюдателями будем решать", - добавила Памфилова.