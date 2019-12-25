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РИА Наука
2019-12-25T12:15+0300
https://ria.ru/20191225/1562822610.html
Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение
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РИА Новости

Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение

12:15 25.12.2019
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© РИА Новости / Дарья СтаниславецСолнечное затмение
Солнечное затмение
© РИА Новости / Дарья Станиславец
Солнечное затмение. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Частичное солнечное затмение смогут наблюдать утром в четверг жители Екатеринбурга, сообщил РИА Новости инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.
По его словам, затмение начнется около 7.34 мск и продлится до 8.00 мск.
AR-проект Солнечное затмение и исчезновение Луны
12 июля, 11:00
AR-проект "Солнечное затмение и исчезновение Луны" Почему солнечное затмение происходит только в новолуние и когда в следующий раз его увидят в российской столице? Как устроено лунное затмение и на какое расстояние ежегодно Луна отдаляется от Земли? Может ли естественный спутник совсем исчезнуть и что случится, если это действительно произойдет?
"Совсем небольшой кусочек, закрытый луной, будет видно. Это именно в момент восхода солнца будет, у самого-самого горизонта. В Екатеринбурге в 9.34 (7.34 мск) солнце восходит, то есть в это время можно попытаться это увидеть. В 10.00 (8.00 мск) солнце будет уже абсолютно чистым, ни одного кусочка луны на нем не будет закрывать", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что подобные события случаются до пяти раз в год по всему земному шару, но в России их можно наблюдать в среднем лишь раз в году. Санакоев уточнил, что затмение можно будет увидеть невооруженным глазом на верхних этажах жилых домов на уровне горизонта, где полностью открыта юго-восточная часть неба, тогда как за городом наблюдению могут мешать деревья и кустарники.
"Единственное, что завтра обещают пасмурную погоду – из-за облаков можно ничего не заметить. Но при ясной погоде невооруженным глазом должно быть видно", – подчеркнул специалист.
Солнечное затмение в небе над Буэнос-Айресом, Аргентина
3 июля, 14:01РИА Наука
Спектакль в небе: полное солнечное затмение
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаУральский федеральный университетЕкатеринбургОбщество
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