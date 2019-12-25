Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Частичное солнечное затмение смогут наблюдать утром в четверг жители Частичное солнечное затмение смогут наблюдать утром в четверг жители Екатеринбурга , сообщил РИА Новости инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.

По его словам, затмение начнется около 7.34 мск и продлится до 8.00 мск.

"Совсем небольшой кусочек, закрытый луной, будет видно. Это именно в момент восхода солнца будет, у самого-самого горизонта. В Екатеринбурге в 9.34 (7.34 мск) солнце восходит, то есть в это время можно попытаться это увидеть. В 10.00 (8.00 мск) солнце будет уже абсолютно чистым, ни одного кусочка луны на нем не будет закрывать", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что подобные события случаются до пяти раз в год по всему земному шару, но в России их можно наблюдать в среднем лишь раз в году. Санакоев уточнил, что затмение можно будет увидеть невооруженным глазом на верхних этажах жилых домов на уровне горизонта, где полностью открыта юго-восточная часть неба, тогда как за городом наблюдению могут мешать деревья и кустарники.