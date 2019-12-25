На Украине возбудили дело из-за поезда, прибывшего в Крым

Железнодорожное сообщение материковой России с Крымом через Украину было прервано в 2014 году. Как не раз отмечали власти Крыма и Севастополя, благодаря вводу в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста снимутся все транспортные ограничения, а полуостров станет полноценным круглогодичным курортом. Кроме того, сами жители Крыма смогут добраться на поезде до соседнего Краснодарского края или Ростова-на-Дону. Весной и к началу туристического сезона 2020 года планируется открыть маршруты еще из нескольких регионов России.