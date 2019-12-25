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На Украине возбудили дело из-за поезда, прибывшего в Крым
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РИА Новости

На Украине возбудили дело из-за поезда, прибывшего в Крым

12:14 25.12.2019 (обновлено: 13:17 25.12.2019)
21120
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПоезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 25 дек — РИА Новости. Украинская прокуратура возбудила уголовное дело после прибытия первого поезда в Крым из Санкт-Петербурга.

"Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное дело по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург — Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост", — сообщила пресс-служба украинского ведомства в Telegram-канале.

Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту, самому протяженному в России, состоялось 23 декабря. Владимир Путин лично проехал на поезде "Таврия" из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского состава на полуостров с Московского вокзала Северной столицы. Сегодня утром он пересек Керченский пролив и прибыл на конечную станцию в Севастополе.
Накануне с Казанского вокзала выехал первый поезд из Москвы в Симферополь, прибытие ожидается в четверг, в 08:50 утра.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
09:10
Аксенов призвал не отвлекаться на заявления Киева по Крымскому мосту
Железнодорожное сообщение материковой России с Крымом через Украину было прервано в 2014 году. Как не раз отмечали власти Крыма и Севастополя, благодаря вводу в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста снимутся все транспортные ограничения, а полуостров станет полноценным круглогодичным курортом. Кроме того, сами жители Крыма смогут добраться на поезде до соседнего Краснодарского края или Ростова-на-Дону. Весной и к началу туристического сезона 2020 года планируется открыть маршруты еще из нескольких регионов России.
Ранее так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что власти обязательно отреагируют на запуск железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив. По мнению Киева, доступ на территорию Крыма за пределами пунктов пропуска "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка" нарушает украинское законодательство.
В Москве, в свою очередь, неоднократно напоминали, что мост на полуостров построен абсолютно правомерно, поскольку Крым, согласно итогам референдума 2014 года, входит в состав России, поэтому заявления украинской стороны необоснованны.
Первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту
04:39
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
4042260718
Обсудить 73
ТуризмНовости - ТуризмКрымский мостВладимир ПутинСевастопольСанкт-ПетербургУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А они по каждому поезду будут заводить отдельное уголовное дело или все объединять в одно?
25 декабря, 12:28
Naum Vygodsky
20520001
да какое нам с вами дело, что в палате больные выдумывают..
25 декабря, 12:30
Мария Заказчикова
33120000
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