Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T11:56+0300
https://ria.ru/20191225/1562821313.html
В Москве проходит заседание российско-сирийской межправкомиссии
https://cdn24.img.ria.ru/images/154801/19/1548011986_0:55:2846:1656_1036x0_80_0_0_40bcd74b8d9a763cf7810d85a10c8fd4.jpg
РИА Новости

В Москве проходит заседание российско-сирийской межправкомиссии

11:56 25.12.2019
91
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЮрий Борисов
Юрий Борисов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Юрий Борисов. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российско-сирийская межправкомиссия под председательством вице-премьера РФ Юрия Борисова и зампреда правительства Сирии, главы МИД страны Валида Муаллема проходит в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
После закрытой части встречи Борисов и Муаллем подписали протокол о заседании комиссии.
Дальнейшее заседание комиссии по торгово-экономическом и научно-техническому сотрудничеству проходит в открытом режиме без участия вице-премьеров.
На прошлой неделе Борисов совершил рабочую поездку в Дамаск, в рамках которой встретился с руководством Сирии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
23 декабря, 13:42Война в Сирии
Лавров: Россия будет делать все для восстановления суверенитета Сирии
210000
Обсудить 0
Юрий БорисовВалид МуаллемСирияРоссияПолитика
Рекомендуем
Вагон купе
В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест
Жилой дом в селе
Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 11 декабря 2019
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Макет на стенде АО Объединенная судостроительная корпорация
В ОСК заявили о способности России создать судно-трубоукладчик
Практический экзамен на право управления автотранспортом категории B
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Бокал белого вина
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем
Россия и Сирия будут обмениваться таможенной информацией
Смартфон
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Президент США Дональд Трамп во Флориде
США: на русских надо еще надавить, победа близка
Государственный герб России на здании парламента Крыма
В Крыму ратифицировали торгово-экономическое соглашение с Сирией
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
На Украине возбудили дело из-за поезда, прибывшего в Крым
В Дублине отец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
В Дублине отец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
Американские военнослужащие в Сирии
Иран готов помочь Сирии вывести американские войска из страны
Лайтбокс с навигационными элементами с измененным дизайном, временно размещенный в пилотном режиме на станции Пушкинская
Девушка выжила, упав под поезд на станции метро "Пушкинская" в Москве
Певица Юлия Началова
Утраты 2019 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21Умер бывший замглавы советского Генштаба Махмут Гареев
13:20В Госдуме подготовили законопроект о кадетском образовании
13:15Путин на встрече с представителями бизнеса даст оценку инвестклимату
13:14В законодательстве может появиться понятие "телохранитель"
13:11В Забайкалье суд оштрафовал директора школы, бившую детей книгами
13:06В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
13:03Папа Римский в Рождество пожелал мира лидерам Южного Судана
13:02В Волгограде три человека пострадали в ДТП с маршруткой
13:00Сербия завершила строительство своего участка "Турецкого потока"
12:58МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо
12:58Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
12:57Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"
12:56Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева
12:56В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка
12:56В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
12:55Росгвардия может получить право сбивать дроны-нарушители в воде
12:54Медведев изменил порядок награждения медалью Столыпина
12:52Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
12:51Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
12:51Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей
Лента новостейМолния