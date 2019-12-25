В Москве проходит заседание российско-сирийской межправкомиссии

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российско-сирийская межправкомиссия под председательством вице-премьера РФ Российско-сирийская межправкомиссия под председательством вице-премьера РФ Юрия Борисова и зампреда правительства Сирии, главы МИД страны Валида Муаллема проходит в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

После закрытой части встречи Борисов и Муаллем подписали протокол о заседании комиссии.

Дальнейшее заседание комиссии по торгово-экономическом и научно-техническому сотрудничеству проходит в открытом режиме без участия вице-премьеров.