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2019-12-25T11:55+0300
https://ria.ru/20191225/1562821213.html
Источник сообщил о повышении цен на продукцию "АвтоВАЗа" с января
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РИА Новости

Источник сообщил о повышении цен на продукцию "АвтоВАЗа" с января

11:55 25.12.2019
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© пресс-служба АО "АВТОВАЗ"Интерьер модернизированного внедорожника LADA 4х4
Интерьер модернизированного внедорожника LADA 4х4
© пресс-служба АО "АВТОВАЗ"
Интерьер модернизированного внедорожника LADA 4х4. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 1 января 2020 года повысит цены на весь модельный ряд автомобилей Lada в среднем на 2%, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами производителя.
"В среднем повышение на 2%", - сказал собеседник агентства.
LADA Vesta с АТ
25 ноября, 13:47
АвтоВАЗ запустил продажи обновленного семейства Lada Vesta
Опрошенные РИА Новости в декабре дилеры и производители предупреждали, что легковые машины среднего ценового сегмента с нового года подорожают на 35-100 тысяч рублей. Причиной тому собеседники агентства в основном называли повышение утильсбора - согласно принятому правительством решению, он вырастет на 112% на самую распространенную категорию - автомобили с двигателями объемом от 1 до 2 литров.
Ряд автопроизводителей, среди которых BMW, Volvo, Chery, уже официально объявили о пересмотре цен с нового года.
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АвтоАвтоВАЗ
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