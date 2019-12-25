Источник сообщил о повышении цен на продукцию "АвтоВАЗа" с января

Опрошенные РИА Новости в декабре дилеры и производители предупреждали, что легковые машины среднего ценового сегмента с нового года подорожают на 35-100 тысяч рублей. Причиной тому собеседники агентства в основном называли повышение утильсбора - согласно принятому правительством решению, он вырастет на 112% на самую распространенную категорию - автомобили с двигателями объемом от 1 до 2 литров.