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Минтруд получил письмо о "новогоднем капитале"
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РИА Новости

Минтруд получил письмо о "новогоднем капитале"

11:49 25.12.2019 (обновлено: 12:51 25.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Минтруд получил письмо о "новогоднем капитале" для одиноких пенсионеров, сообщили в пресс-службе министерства.
Ранее телеканал RT сообщил, что зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой создать "новогодний капитал", соответствующее обращение он направил главе Минтруда Максиму Топилину. По мнению депутата, "новогодний капитал" надо выдавать одиноким пенсионерам, чтобы они могли приобрести все необходимое для праздника без ущерба для своего бюджета.
"Данное письмо поступило в Минтруд", - говорится в сообщении министерства.
Выдача пенсии
11:10
В Госдуме объяснили инициативу о создании "новогоднего капитала"
41801311
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Борис Чернышов (депутат)Министерство труда и социальной защиты РФГосдума РФМаксим ТопилинОбщество
Популярные комментарии
Как уже надоел этот "Тришкин кафтан". Сделайте нормальные пенсии и больше никогда не понадобятся ни разные капиталы, не всякие там выплаты, доплаты, пособия, возмещения.
25 декабря, 11:53
Д Денис Хорошев
2801000
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