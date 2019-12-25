В Саратове арестовали подельника напавшего на полицейских мужчины

САРАТОВ, 25 дек - РИА Новости. Суд в Саратове в среду санкционировал арест мужчины, который, по версии следствия, шел делать закладки с наркотиками с предполагаемым подельником, арестованным ранее по подозрению в посягательстве на жизнь полицейских, сообщило областное управление СК РФ.
Ранее сообщалось, что сотрудники патрульно-постовой службы УМВД по Саратову вечером 21 декабря остановили двоих мужчин, один из которых внезапно выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции Михаила Гадеева. В тот же день полицейский скончался в больнице, а его напарник был госпитализирован с травмами. По данным главка МВД по региону, полицейские пострадали при задержании особо опасных преступников, оба были задержаны.
23 декабря, 17:11Суд арестовал подозреваемого в нападении на полицейских в Саратове
Суд в понедельник арестовал 32-летнего подозреваемого в посягательстве на полицейских. Позднее в отношении него и его 40-летнего предполагаемого подельника завели уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере", которое объединили в одно производство с делом о посягательстве на полицейских.
"Следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении 40-летнего подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Ранее СК РФ на своем канале в YouTube опубликовал видео проверки показаний на месте 40-летнего подозреваемого, который рассказал, что полицейские подъехали к ним, когда он шел со вторым фигурантом "делать закладки". По его словам, наркотики в упаковке находились у его подельника, который и выстрелил в полицейского.
17 декабря, 13:07Жительница Приморья выкинула в окно таксу и напала на полицейского