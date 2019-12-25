В Саратове арестовали подельника напавшего на полицейских мужчины

САРАТОВ, 25 дек - РИА Новости. Суд в Суд в Саратове в среду санкционировал арест мужчины, который, по версии следствия, шел делать закладки с наркотиками с предполагаемым подельником, арестованным ранее по подозрению в посягательстве на жизнь полицейских, сообщило областное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что сотрудники патрульно-постовой службы УМВД по Саратову вечером 21 декабря остановили двоих мужчин, один из которых внезапно выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции Михаила Гадеева. В тот же день полицейский скончался в больнице, а его напарник был госпитализирован с травмами. По данным главка МВД по региону, полицейские пострадали при задержании особо опасных преступников, оба были задержаны.

Суд в понедельник арестовал 32-летнего подозреваемого в посягательстве на полицейских. Позднее в отношении него и его 40-летнего предполагаемого подельника завели уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере", которое объединили в одно производство с делом о посягательстве на полицейских.

"Следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении 40-летнего подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.