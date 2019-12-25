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В Москве отроют социальную гостиницу для онкобольных детей из регионов
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РИА Новости

В Москве отроют социальную гостиницу для онкобольных детей из регионов

11:24 25.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновВид на Москву
Вид на Москву
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Москву. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Социальная гостиница для онкобольных детей из регионов откроется на юго-западе Москвы, сообщается на сайте мэра столицы.
"В столице откроется социальная гостиница для детей с онкологическими заболеваниями, приезжающих на лечение из других регионов. Для этого город передал два здания в Юго-Западном округе. В ней смогут останавливаться семьи с детьми, получившими направления в московские клиники, в течение всего периода лечения", — говорится в сообщении.
Гостиница расположена в доме 22 корпусе 1 и доме 22 корпусе 1 строении 1 на Нагорной улице. Площадь помещений составляет 3,6 тысячи и 3 тысячи квадратных метров соответственно.
Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в материале, распоряжением мэра Москвы от 6 декабря два принадлежащих городу здания были переданы фонду "Добрый дом" в безвозмездное пользование на 10 лет.
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"Фонд обратился к нам с просьбой, мы ее поддержали и оперативно рассмотрели. Мы понимаем, что у благотворительной организации есть все ресурсы и экспертиза для создания такого рода социальных учреждений. При этом мы отдаем отчет в том, что семьи, приезжая на лечение в столицу, не всегда могут позволить себе снимать жилье. Теперь новая гостиница даст возможность семье находиться рядом с ребенком в течение всего периода лечения", - сказала Ракова.
Также уточняется, что ребенок, получивший направление на лечение в столицу, в среднем проводит в онкологической больнице около 20 дней, после чего от шести до 12 месяцев проходит процедуры в клинике.
"Именно на этот период их семьям нужна помощь с проживанием", — говорится на сайте мэра столицы.
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Анастасия РаковаМоскваОбщество
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