Львицу Симу из московского центра передержки отправят в Ярославль

Там напомнили, что в феврале 2018 года в ходе спецоперации полиция изъяла у мужчины львенка, который использовался при проведении фотосессий. Львёнок был передан в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В пресс-службе также отметили, что Ярославский зоопарк — это первый в России и СНГ зоопарк ландшафтного типа. Его обширная площадь - более 123 гектаров - позволяет строить вольеры и содержать животных в условиях, максимально приближенных к естественным. В 2018 году "Ярославский зоопарк" вошел в Топ-10 самых посещаемых зоопарков России.