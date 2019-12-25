Львицу Симу из московского центра передержки отправят в Ярославль

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Львицу Симу из столичного Центра передержки животных в четверг передадут в зоопарк Ярославля, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Двадцать шестого декабря состоится передача львицы Симы из Центра передержки животных зоопарку города Ярославля", - сказали в пресс-службе.
Там напомнили, что в феврале 2018 года в ходе спецоперации полиция изъяла у мужчины львенка, который использовался при проведении фотосессий. Львёнок был передан в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"По просьбе ГАУ "Ярославский зоопарк" молодая львица Сима будет передана в данное учреждение для постоянного проживания", - сообщает пресс-служба департамента.
В пресс-службе также отметили, что Ярославский зоопарк — это первый в России и СНГ зоопарк ландшафтного типа. Его обширная площадь - более 123 гектаров - позволяет строить вольеры и содержать животных в условиях, максимально приближенных к естественным. В 2018 году "Ярославский зоопарк" вошел в Топ-10 самых посещаемых зоопарков России.