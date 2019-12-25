Назарбаев рассказал о спорах с Путиным

"Между нами сложились доверительные отношения. Каждая наша встреча выходит за рамки утвержденного регламента, нередко превышая отведенное протоколом время. Мы часто обсуждаем вопросы, обмениваемся мнениями, иногда спорим, пытаемся доказать правильность своей позиции. Это нормальные рабочие моменты лидеров двух крупнейших государств Евразии. Как известно, в спорах рождается истина", — отметил Назарбаев.