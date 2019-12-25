В Коми два грузовика провалились под лед на зимней автодороге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Проезд по зимней дороге из Усинска в Нарьян-Мар, которая открыта для автомобилей общим весом до трех тонн, затруднен из-за двух провалившихся под лёд грузовых машин, сообщает глава Усинска Николай Такаев.
"На протоке Виловатник провалился под лед большегруз весом более 30 тонн, который, невзирая на запрещающие знаки, пересекал переправу. Ведутся восстановительные работы", - сообщил Такаев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, когда представители администрации прибыли на место затора они обнаружили не один, а два большегрузных автомобиля, которые частично ушли под лёд и создали затруднение для проезда.
Как сообщили в ООО "Усинское ДРСУ", зимняя дорога Нарьян-Мар - Усинск была открыта 20 декабря, на сегодняшний день грузоподъёмность ледовой переправы составляет три тонны. Таким образом, проехать по ней могут легковые автомобили и внедорожники. Организация планировала продолжить работы по намораживанию ледовой переправы, чтобы выйти на максимальную грузоподъёмность в 25 тонн.
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