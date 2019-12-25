В Коми два грузовика провалились под лед на зимней автодороге

"На протоке Виловатник провалился под лед большегруз весом более 30 тонн, который, невзирая на запрещающие знаки, пересекал переправу. Ведутся восстановительные работы", - сообщил Такаев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, когда представители администрации прибыли на место затора они обнаружили не один, а два большегрузных автомобиля, которые частично ушли под лёд и создали затруднение для проезда.

Как сообщили в ООО "Усинское ДРСУ", зимняя дорога Нарьян-Мар - Усинск была открыта 20 декабря, на сегодняшний день грузоподъёмность ледовой переправы составляет три тонны. Таким образом, проехать по ней могут легковые автомобили и внедорожники. Организация планировала продолжить работы по намораживанию ледовой переправы, чтобы выйти на максимальную грузоподъёмность в 25 тонн.