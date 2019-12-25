В Японии депутата заподозрили в получении взятки от китайской компании

Закон о японских зонах развлечений с созданием казино был принят в декабре 2016 года. Через полгода после этого китайская компания 500.com образовала филиал в Японии с приданием ему статуса японского юридического лица. Спустя месяц компания организовала симпозиум в Японии, на котором познакомилась с Акимото, назначенным на должность заместителя министра и начавшим курировать вопросы, связанные с игорными зонами. Уже в сентябре он получил взятку от компании 500.com в размере 3 миллионов иен (чуть меньше 30 тысяч долларов США). В декабре Акимото посетил Китай, в ходе поездки он встречался с руководством компании и съездил в Макао. В январе 2017 года руководство 500.com приехало на Хоккайдо и нанесло визит в деревню Русуцу, которая тогда выдвигалась как одно из возможных мест для организации зоны развлечений. Затем туда приехал Акимото и также встретился с руководством деревни. После этого китайская компания оплатила ему путешествие на Хоккайдо вместе с семьей. Оно оценивается на сумму 700 тысяч иен (около 6,5 тысяч долларов).