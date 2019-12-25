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В Японии депутата заподозрили в получении взятки от китайской компании
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РИА Новости

В Японии депутата заподозрили в получении взятки от китайской компании

11:10 25.12.2019 (обновлено: 11:11 25.12.2019)
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© Flickr / MShadesЯпонская полиция
Японская полиция
© Flickr / MShades
Японская полиция. Архивное фото
ТОКИО, 25 дек - РИА Новости. Арестованный в среду депутат от правящей Либерально-демократический партии Цукаса Акимото подозревается в получении взятки от китайской компании в размере 3,7 миллиона иен (около 34 тысяч долларов) за лоббирование ее интересов, сообщило агентство Киодо.
Акимото был делегирован от правительства на пост заместителя министра государственных земель и транспорта в августе 2017 года. Он занимал эту должность до октября прошлого года и курировал вопросы инвестиционных проектов, в том числе связанных с созданием в Японии зон развлечений и казино.
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Закон о японских зонах развлечений с созданием казино был принят в декабре 2016 года. Через полгода после этого китайская компания 500.com образовала филиал в Японии с приданием ему статуса японского юридического лица. Спустя месяц компания организовала симпозиум в Японии, на котором познакомилась с Акимото, назначенным на должность заместителя министра и начавшим курировать вопросы, связанные с игорными зонами. Уже в сентябре он получил взятку от компании 500.com в размере 3 миллионов иен (чуть меньше 30 тысяч долларов США). В декабре Акимото посетил Китай, в ходе поездки он встречался с руководством компании и съездил в Макао. В январе 2017 года руководство 500.com приехало на Хоккайдо и нанесло визит в деревню Русуцу, которая тогда выдвигалась как одно из возможных мест для организации зоны развлечений. Затем туда приехал Акимото и также встретился с руководством деревни. После этого китайская компания оплатила ему путешествие на Хоккайдо вместе с семьей. Оно оценивается на сумму 700 тысяч иен (около 6,5 тысяч долларов).
Вместе с Акимото прокуратура арестовала еще трех сотрудников 500.com, причастных, по ее мнению, к передаче взятки.
Зацепкой для правоохранительных органов стал незаконный провоз наличной валюты японским советником этой китайской компании. Затем ниточка от него потянулась к депутату Акимото и его офису. Предположительно, ввезенная незаконным образом в Японию наличная валюта могла быть использована для взяток депутату Акимото.
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КитайЯпонияВ мире
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