Силовики разместили зенитные установки в Донбассе, заявили в ЛНР

Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области. Архивное фото

Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области

© AP Photo / Vitali Komar Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области

ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала зенитные установки украинских силовиков в подконтрольной Киеву Кряковке у линии соприкосновения в Донбассе , заявили РИА Новости в среду в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

"В населенном пункте Кряковка противник разместил три зенитные установки ЗУ-23, принадлежащие 93 бригаде ВС Украины", - заявили в пресс-службе.

По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики размещают вооружение и военную технику в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов: ЛНР зафиксировала размещение бронетехники силовиков в Попасной и Новозвановке.

"Данная информация также подтверждается отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - добавили в ведомстве.