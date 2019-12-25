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Силовики разместили зенитные установки в Донбассе, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Силовики разместили зенитные установки в Донбассе, заявили в ЛНР

11:02 25.12.2019
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала зенитные установки украинских силовиков в подконтрольной Киеву Кряковке у линии соприкосновения в Донбассе, заявили РИА Новости в среду в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.
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"В населенном пункте Кряковка противник разместил три зенитные установки ЗУ-23, принадлежащие 93 бригаде ВС Украины", - заявили в пресс-службе.
По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики размещают вооружение и военную технику в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов: ЛНР зафиксировала размещение бронетехники силовиков в Попасной и Новозвановке.
"Данная информация также подтверждается отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - добавили в ведомстве.
В ЛНР не раз заявляли о бронетехнике украинских силовиков в населенных пунктах Донбасса. В частности, 24 декабря Народная милиция ЛНР обвинила Киев в размещении бронированных машин в жилых районах Станицы Луганской, Попасной и Троицкого.
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