Назарбаев считает, что еще рано подводить итоги "эпохи Путина"

"Здесь хотел бы подчеркнуть, что самую объективную и непредвзятую оценку деятельности любого политика дает время. История не имеет сослагательного наклонения, и думаю, что еще рано говорить и подводить итоги "эпохи Путина", - сказал он в интервью РИА Новости.