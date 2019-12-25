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Назарбаев считает, что еще рано подводить итоги "эпохи Путина"
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РИА Новости

Назарбаев считает, что еще рано подводить итоги "эпохи Путина"

11:01 25.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 25 дек – РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что еще рано подводить итоги "эпохи Путина".
Ранее Назарбаев заявил, что первый президент России Борис Ельцин долго выбирал своего преемника, в итоге остановив выбор на Владимире Путине, но 20 лет назад мало кто понял, что в России началась "эпоха Путина".
"Здесь хотел бы подчеркнуть, что самую объективную и непредвзятую оценку деятельности любого политика дает время. История не имеет сослагательного наклонения, и думаю, что еще рано говорить и подводить итоги "эпохи Путина", - сказал он в интервью РИА Новости.
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