В Петербурге курьер по доставке еды попытался изнасиловать клиентку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Полиция задержала курьера по доставке еды из ресторана быстрого питания по подозрению в попытке изнасиловать девушку, сделавшую заказ, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД РФ по Полиция задержала курьера по доставке еды из ресторана быстрого питания по подозрению в попытке изнасиловать девушку, сделавшую заказ, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как отмечает ведомство, в воскресенье вечером в полицию Фрунзенского района через службу "112" поступило сообщение 20-летней девушки о том, что на нее напал неизвестный мужчина. По словам заявительницы, это произошло после доставки курьером еды из ресторана быстрого питания.

"Мужчина, ожидая оплату заказа в квартире потерпевшей, оценив обстановку, понял, что в доме больше никого нет и совершил нападение на девушку. Повалив ее на пол и удерживая силой, незнакомец пытался снять с потерпевшей одежду, однако довести свой преступный умысел до конца не смог", - говорится в сообщении.

"Отбиваясь от обидчика, с криками о помощи девушке удалось вырваться, а курьер скрылся с места происшествия", - уточняет полиция.

На следующий день подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на Витебском проспекте. Он оказался уроженцем одной из бывших союзных республик. Мужчина 1999 года рождения жил в Петербурге без регистрации, а курьером работал неофициально, уточняет ГУМВД.