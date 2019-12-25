Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T10:58+0300
https://ria.ru/20191225/1562816477.html
В Петербурге курьер по доставке еды попытался изнасиловать клиентку
https://cdn23.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1036x0_80_0_0_e8c9110f3efd4f52b9255accb4d7f733.jpg
РИА Новости

В Петербурге курьер по доставке еды попытался изнасиловать клиентку

10:58 25.12.2019
4083
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Полиция задержала курьера по доставке еды из ресторана быстрого питания по подозрению в попытке изнасиловать девушку, сделавшую заказ, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Как отмечает ведомство, в воскресенье вечером в полицию Фрунзенского района через службу "112" поступило сообщение 20-летней девушки о том, что на нее напал неизвестный мужчина. По словам заявительницы, это произошло после доставки курьером еды из ресторана быстрого питания.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 12:20
Жителя Барнаула осудили за изнасилование и избиение двух девушек
"Мужчина, ожидая оплату заказа в квартире потерпевшей, оценив обстановку, понял, что в доме больше никого нет и совершил нападение на девушку. Повалив ее на пол и удерживая силой, незнакомец пытался снять с потерпевшей одежду, однако довести свой преступный умысел до конца не смог", - говорится в сообщении.
"Отбиваясь от обидчика, с криками о помощи девушке удалось вырваться, а курьер скрылся с места происшествия", - уточняет полиция.
На следующий день подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на Витебском проспекте. Он оказался уроженцем одной из бывших союзных республик. Мужчина 1999 года рождения жил в Петербурге без регистрации, а курьером работал неофициально, уточняет ГУМВД.
"Следственным отделом по Фрунзенскому району ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по (статье) "насильственные действия сексуального характера". Мужчина задержан в порядке статьи 91 УК РФ", - информирует полиция Петербурга.
1631403
Обсудить 3
МВД РФРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Вагон купе
В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 11 декабря 2019
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Жилой дом в селе
Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Макет на стенде АО Объединенная судостроительная корпорация
В ОСК заявили о способности России создать судно-трубоукладчик
Практический экзамен на право управления автотранспортом категории B
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Бокал белого вина
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Президент США Дональд Трамп во Флориде
США: на русских надо еще надавить, победа близка
Смартфон
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Элина Валиева
В посольстве сообщили подробности гибели пианистки Валиевой в Венгрии
В Дублине отец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
В Дублине отец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
Истребитель Т-50 (Су-57)
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Певица Юлия Началова
Утраты 2019 года
Лайтбокс с навигационными элементами с измененным дизайном, временно размещенный в пилотном режиме на станции Пушкинская
Девушка выжила, упав под поезд на станции метро "Пушкинская" в Москве
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
На Украине возбудили дело из-за поезда, прибывшего в Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15Путин на встрече с представителями бизнеса даст оценку инвестклимату
13:14В законодательстве может появиться понятие "телохранитель"
13:11В Забайкалье суд оштрафовал директора школы, бившую детей книгами
13:06В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
13:03Папа Римский в Рождество пожелал мира лидерам Южного Судана
13:02В Волгограде три человека пострадали в ДТП с маршруткой
13:00Сербия завершила строительство своего участка "Турецкого потока"
12:58МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо
12:58Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
12:57Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"
12:56Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева
12:56В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка
12:56В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
12:55Росгвардия может получить право сбивать дроны-нарушители в воде
12:54Медведев изменил порядок награждения медалью Столыпина
12:52Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
12:51Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
12:51Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей
12:49Новые встречи Путина и Лукашенко до Нового года проводить не планируют
12:49В Подольске мужчина проткнул шины более 70 машин
Лента новостейМолния