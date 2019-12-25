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Ансамбль ЧФ встретил пассажирский поезд, прошедший по Крымскому мосту
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РИА Новости

Ансамбль ЧФ встретил пассажирский поезд, прошедший по Крымскому мосту

10:56 25.12.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВстречающие ждут прибытия поезда "Таврия", следующего по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, на перроне вокзала в Севастополе
Встречающие ждут прибытия поезда Таврия, следующего по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, на перроне вокзала в Севастополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Встречающие ждут прибытия поезда "Таврия", следующего по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, на перроне вокзала в Севастополе
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ансамбль песни и пляски Черноморского флота в Севастополе гимном города встретил пассажиров первого поезда дальнего следования, прошедшего по Крымскому мосту, сообщили в пресс-службе ЧФ.
"Артисты ансамбля песни и пляски ЧФ приняли участие в торжественной встрече пассажирского поезда № 7 Санкт-Петербург – Севастополь, впервые прибывшего в город после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту. Оркестр на Центральном перроне железнодорожного вокзала города исполнил гимн города "Легендарный Севастополь", - сообщает представитель Черноморского флота.
Кот Мостик
09:56
Кот Мостик лично встречал пассажиров первого поезда в Крым
По решению городских властей трансляция записи гимна в исполнении ансамбля песни и пляски ЧФ будет звучать при прибытии всех поездов дальнего следования на севастопольский железнодорожный вокзал.
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Крымский мостЧерноморский флот ВМФ РоссииКрымСевастопольОбщество
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