Ансамбль ЧФ встретил пассажирский поезд, прошедший по Крымскому мосту

"Артисты ансамбля песни и пляски ЧФ приняли участие в торжественной встрече пассажирского поезда № 7 Санкт-Петербург – Севастополь, впервые прибывшего в город после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту. Оркестр на Центральном перроне железнодорожного вокзала города исполнил гимн города "Легендарный Севастополь", - сообщает представитель Черноморского флота.

По решению городских властей трансляция записи гимна в исполнении ансамбля песни и пляски ЧФ будет звучать при прибытии всех поездов дальнего следования на севастопольский железнодорожный вокзал.