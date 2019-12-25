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Минздрав поддержал инициативы по запрету аналогов снюсов
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РИА Новости

Минздрав поддержал инициативы по запрету аналогов снюсов

10:50 25.12.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай
Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Минздрав полностью поддерживает инициативы по запрету никотинсодердащей некурительной продукции и пресечению ее незаконного распространение вне торговых точек, в том числе в интернете, написал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Совфед на пленарном заседании в понедельник обратился к правительству РФ с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу "никпэков" до внесения соответствующих поправок в законодательство. Председатель комитета палаты по соцполитике Валерий Рязанский отметил, что ранее законодатели уже запретили продажу снюсов и жевательного табака, однако рынок предлагает новые продукты, в том числе и разные никотиносодержащие конфеты, которые покупают подростки, при этом популярность у детей таких "конфет" в семь раз выше, чем у взрослых.
Павильон по продаже сигарет
Вчера, 22:34
Роспотребнадзор проверит торговые точки с аналогами снюса
Во вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
"Эти инициативы заслуживают решительной поддержки. Напомню, что некурительный табак и другие никотинсодержащие смеси являются угрозой прежде всего для несовершеннолетних: по данным исследований, проведённых совместно с ВОЗ, некурительный табак почти в 7 раз более распространён среди школьников (2,7%, GYTS, 2015), чем среди взрослых (0,4%, GATS, 2016). Сегодня, по оценкам экспертов, эти цифры, к сожалению, выше", - говорится в сообщении.
Снюс
23 декабря, 16:43
"Ситуация критическая". Эксперты о пользе запрета на аналоги снюсаСенаторы попросили кабмин приостановить продажу никотиносодержащей продукции. Депутаты и эксперты поддержали инициативу и рассказали, какие еще проблемы, кроме вреда для здоровья, связаны с реализацией такой продукции.
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Олег СалагайДмитрий МедведевВалерий РязанскийСовет Федерации РФМинистерство здравоохранения РФВОЗРоссияОбщество
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