В Канаде перед Рождеством застрелили 24-летнего рэпера Bvlly

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Рэпера Bvlly (Джакуара Стюарта) застрелили рано утром во вторник в Канаде. Ему было 24 года, . Рэпера Bvlly (Джакуара Стюарта) застрелили рано утром во вторник в Канаде. Ему было 24 года, сообщает Mirror.

Как рассказали полицейские, исполнителя убили возле таунхауса в Ошаве.

Офицеров вызвали около трех часов утра после получения информации о том, что в этом районе были слышны выстрелы.

На месте сотрудники полиции обнаружили рэпера со множественными огнестрельными ранениями, но арестовать никого не удалось. Преступники скрылись.