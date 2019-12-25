Итоги-2019 в мире: год разрушения символов, соглашений и стабильности

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Уходящий 2019 год на мировой арене запомнится как период разрушения конструкций в прямом и переносном смысле: от одного из культурных символов Старого света – Уходящий 2019 год на мировой арене запомнится как период разрушения конструкций в прямом и переносном смысле: от одного из культурных символов Старого света – Собора Парижской Богоматери до основополагающего соглашения в области международной безопасности – договора о ракетах средней и меньшей дальности

По многим направлениям тенденция к слому договоренностей в 2019 году лишь вышла на новый виток: кризис вокруг СВПД Brexit , торговые войны. Логичным продолжением сюжета о "сговоре Дональда Трампа с РФ" стал запуск процедуры импичмента президента США. Ситуация на Корейском полуострове после короткого потепления рискует вернуться к конфронтации. В некоторых странах и регионах крах системы проявился в виде попыток государственных переворотов и массовых протестов.

Но на смену старому всегда приходит что-то новое. Найти свежие идеи для Европы предстоит новой Еврокомиссии. В Сирии поиском решений займется Конституционный комитет - его созыв стал одним из редких примеров стремления сторон к диалогу в уходящем году.

В ожидании Brexit

Великобритания прожила 2019 год под знаком Brexit, который, правда, пока так и не состоялся. Много месяцев прошло в спорах между правительством, которое пытается вывести страну из ЕС, и парламентом, который не устраивал ни один из вариантов развития событий.

Прения по Brexit заставили уйти с поста премьер-министра Терезу Мэй. Предложенный ей вариант сделки с Брюсселем оказался для ярых сторонников Brexit слишком богатым на уступки, а для противников – неприемлемым по определению. Голосование по проекту проводилось трижды, и трижды законопроект провалился. В июле за Brexit взялся Борис Джонсон – один из лидеров движения за выход из Евросоюза. Основным кредо нового премьер-министра стал скорейший "развод" с Брюсселем.

Премьер-министр согласовал с ЕС новый проект соглашения, найдя более компромиссный вариант решения, но опять-таки потерпел поражение в парламенте. Джонсон был вынужден просить Брюссель отложить Brexit до 31 января 2020 года, и в конце концов, кажется, добился своего. На внеочередных парламентских выборах консерваторы одержали убедительную победу, и теперь им легче будет одобрить сделку о "разводе" с ЕС.

Турбулентный год Трампа

Уходящий год стал богатым на события для американского президента Дональда Трампа. В апреле спецпрокурор Роберт Мюллер спустя почти два года работы опубликовал доклад о "российском вмешательстве" в американские выборы в 2016 году. По итогам расследования он подтвердил факт вмешательства, но признаков сговора Трампа с властями РФ не нашел. В мае Мюллер объявил, что увольняется из минюста, а офис спецпрокурора закрывается. Однако "российское расследование" ведется и другими сотрудниками минюста и продолжается.

В июле состоялся разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого президент США поздравил украинского коллегу с победой на выборах. Демократы в Конгрессе использовали эту беседу как повод инициировать импичмент. Они стараются доказать, что президент требовал от Зеленского провести расследование против своего политического противника Джо Байдена и его сына Хантера в обмен на предоставление Киеву военной помощи. Трамп в свою очередь заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.

В итоге палата представителей вынесла Трампу импичмент по двум статьям - превышение полномочий и препятствование конгрессу. Дело должно быть направлено в сенат, где республиканское большинство намерено оправдать президента.

Иранская сделка: поезд почти ушел?

Восьмого мая 2019 года, в годовщину выхода США из иранской ядерной сделки (СВПД), Тегеран объявил об ответных мерах. Первый этап сокращения обязательств касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды, а 6 ноября начался четвертый. К этому моменту Иран уже превысил уровень обогащения урана в 4,5 процента, довел количество центрифуг типа IR-6 до 60 и предпринял ряд других шагов, в том числе начал использование центрифуг по обогащению на объекте в Фордо.

В Тегеране подчеркивают, что имеют право на "частичное или полное" сокращение обязательств, при этом у Ирана есть встречные претензии к европейским участникам сделки, которые так и не обеспечили полноценный запуск платежного механизма INSTEX. Его работа могла бы облегчить сложное внутриэкономическое положение в Исламской республике, где с ноября начались массовые протесты.

К концу года ситуация вокруг СВПД еще больше осложнилась, в том числе и за счет усиления антииранских санкций со стороны США. В Москве признают, что, несмотря на общее желание сохранить сделку, "в целом поезд ушел".

США и КНДР снова в тупике

Уходящий год для Корейского полуострова запомнился вторым полноформатным саммитом США и КНДР в Ханое и символическим "посещением" президентом Дональдом Трампом Северной Кореи – он переступил через 38-ую параллель в демилитаризованной зоне. Но по существу продвинуть урегулирование ядерной проблемы не удалось.

Пхеньян заявил, что на ханойском саммите выступил с "реалистичным предложением" - частичная отмена санкций Совбеза ООН в обмен на демонтаж основного ядерного реактора, но Вашингтон "упустил редкий шанс". Затем посыпались упреки в отсутствии у США новых предложений по урегулированию, указания на "враждебную политику" Вашингтона, прошло свыше десяти пусков ракет малой дальности. В ответ из Соединенных Штатов послышались намеки на возможность применения против Пхеньяна силы.

В КНДР постоянно напоминают, что вместе с 2019 годом закончится и срок ожидания от США предложений по урегулированию. Их отсутствие может подтолкнуть Пхеньян отказаться от добровольного моратория на ядерные испытания и испытания МБР. Северная Корея отказалась от переговоров с США в середине декабря, а после угроз со стороны американского президента и вовсе пообещала Вашингтону "рождественский подарок".

На этом фоне Москва и Пекин выступили с собственным планом урегулирования. Он уже был передан Пхеньяну и скоро будет представлен Сеулу и Вашингтону. Одним из его преимуществ является то, что из множества направлений - снижения военной активности на полуострове, политического диалога, восстановления экономических связей – можно брать отдельные вопросы и заниматься их реализацией, независимо от остальных.

Развал ДРСМД и предложенный Россией РФ мораторий

США 2 августа вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) – одного из символов разрядки 1980-х. Предлог - нарушения, якобы допускаемые Россией. Ключевая претензия Вашингтона касалась российской крылатой ракеты 9М729. США потребовали уничтожить этот тип носителей, Москва отвергла ультиматум, назвав все обвинения в нарушении договора голословными. При этом РФ указала, что на протяжении многих лет американская сторона отказывалась вести диалог по российским претензиям: использованию боевых ударных беспилотников и установок Mk-41.

В сентябре Россия предложила ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Предложение от имени Владимира Путина было направлено в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, несмотря на то, что Запад, за исключением Франции, пока не отреагировал на российскую инициативу, позиция Москвы по данному вопросу не изменится.

Сирийский сериал

Главным итогом развития ситуации вокруг Сирии стал долгожданный запуск конституционного комитета – 30 октября 150 представителей властей, оппозиции и гражданского общества собрались с тем, чтобы выработать новую конституцию. Формирование состава заняло два года – отдельные кандидатуры не устраивали то Дамаск, то Турцию, то США. Лишь после замены спецпосланника генсека ООН Стаффана де Мистуры на норвежского дипломата Гейра Педерсена комитет удалось окончательно согласовать.

Тем временем "на земле" официальному Дамаску удалось поставить под контроль три из четырех зон деэскалации. Бывшие повстанцы в этих зонах получили шанс или вернуться к мирной жизни, или уехать в неподконтрольный властям Идлиб, а то и вовсе иммигрировать за границу.

Идлиб остается единственной неподконтрольной Дамаску зоной деэскалации. Именно там 26 октября был ликвидирован американцами главарь террористической группировки "Исламское государство"* Абу-Бакр Аль-Багдади. "Сирийские депмократические силы" (SDF) ликвидировали последний оплот ИГ* к востоку от реки Евфрат – в городе Хаджин. Все эти события стали символичной точкой в истории "халифата".

Турция, обеспокоенная усилением курдских формирований SDF, 9 октября начала операцию "Источник мира" на севере Сирии. Полномасштабной войны удалось избежать только при посредничестве России: лидеры договорились об отводе сил SDF от границы с Турцией.

Латинская Америка: год протестов

Волна антиправительственных протестов прокатилась по ряду стран Латинской Америки в 2019 году, заставив экспертов вновь вспомнить позабытый эпитет "пылающий континент". Первой "заволновалась" Венесуэла, где в конце января вскоре после выборов глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд западных стран во главе с США заявили о его признании. Россия считает законно избранным президентом Николаса Мадуро.

Осенью ситуация стала также резко накаляться и в других странах континента. Так, в Боливии оппозиция заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября. Лидеру страны Эво Моралесу, одержавшему победу в ходе голосования, пришлось под давлением военных покинуть пост и страну. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.

В октябре-ноябре массовые протесты из-за недовольства социальной и экономической политики властей начались в Эквадоре, Колумбии и Чили. Президенту последней Себастьяну Пиньера даже пришлось из-за этого отменить саммит АТЭС и климатический форум COP25, которые должны были пройти там в ноябре и декабре.

Новый состав Еврокомиссии

Первого декабря официально приступил к работе новый состав Еврокомиссии под руководством бывшего министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен. Мандат комиссии рассчитан на пятилетний срок — до 2024 года. Главой европейской дипломатии стал экс-глава испанского МИД Жозеп Боррель, сменивший итальянку Федерика Могерини. Портфели в новой ЕК распределены между тремя исполнительными вице-председателями, пятью зампредами и 18 комиссарами.

Фон дер Ляйен уже обозначила политический курс комиссии: она намерена работать над укреплением "сбалансированного и взаимовыгодного" партнерства с США, но оставляет за собой право использовать защитные инструменты, потому что считает ЕС "торговой сверхдержавой". Также Еврокомиссия возьмёт курс на выстраивание отношений с усиливающимся Китаем. Новая глава ЕК, как и новый глава европейской внешней политики Боррель, выступают за сохранение санкций в отношении РФ, и считают, в частности, что проект "Северный поток-2" несет в себе угрозу сильной зависимости от российских энергоресурсов.

Неспокойный финансовый центр

Летом 2019 года один из крупнейших финансовых центров мира – специальный административный район Китая Гонконг - захлестнула волна масштабных протестов, спровоцированных законопроектом об экстрадиции. Его принятие позволило бы выдавать подозреваемых материковому Китаю. Противники законопроекта посчитали, что он угрожает независимости местных судов и позволит Пекину бороться с неугодными.

С июня в Гонконге прошло более 900 демонстраций, задержаны почти 6 тысяч человек, пострадали более 1,5 тысячи, в том числе несколько сотен полицейских. Была нарушена работа местного аэропорта, перекрывались дороги, мосты и тоннели, протестующие оккупировали кампусы университетов. Протестующие применяли против стражей порядка "коктейли Молотова" и другие подручные средства.

В итоге администрация Гонконга пошла на уступки и отозвала законопроект, но это не помогло покончить с протестным движением - акции до сих продолжаются. На этом фоне США приняли законы "О защите прав человека и демократии в Гонконге" и о запрете поставок в этот район определенной полицейской экипировки. МИД КНР осудил действия Вашингтона, введя санкции против ряда НПО и приостановив рассмотрение запросов на посещение Гонконга военными кораблями США.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери

В апреле весь мир с потрясением наблюдал, как огонь уничтожал один из главных символов Франции — Собор Парижской Богоматери. Памятник мирового культурного наследия, переживший несколько войн, оказался на грани разрушения. Источник огня обнаружили не сразу. Пожарных вызвали после того, как сработала вторая пожарная тревога и загорелась крыша собора. К ликвидации огня были привлечены более 400 пожарных, операция продолжалась 14 часов.

В результате выгорели внутренние помещения, крыша, часы, обрушился шпиль собора и большая часть кровли. Благодаря усилиям пожарных удалось сохранить фасад, башни, а также часть реликвий собора, в том числе Терновый венец Христа и тунику Святого Людовика.

Окончательная причина возгорания так и не была установлена. Среди основных версий рассматриваются непотушенная сигарета или проблемы с электричеством: в момент случившегося в соборе проводились реставрационные работы. Криминальную версию возгорания прокуратура Парижа исключает. По оценкам экспертов, реконструкция Нотр-Дама может занять от 10 до 20 лет, однако президент Франции Эммануэль Макрон поставил задачу восстановить собор за 5 лет.

Война без конца и края?

Две крупнейшие экономики мира – китайская и американская - уже почти полтора года находятся в состоянии "торговой войны". Вслед за введением ряда обоюдных импортных пошлин Пекином и Вашингтоном последовали параллельные заявления о необходимости заключения торгового соглашения. От торгового спора страдают не только сами США и КНР, но и мировая экономика в целом.

Планировалось, что 15 декабря стороны проведут очередной "обмен" пошлинами, однако Пекин и Вашингтон объявили о достижении договоренностей и отказались от этого шага. Это стало частью первой фазы сделки. В рамках договоренностей США сохранят пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов, в свою очередь Китай за два года должен увеличить закупки сельхозпродукции США на 50 миллиардов долларов в год

Однако ситуацию с достижением итогового торгового соглашения могут осложнить принятые в конце ноября США законы по Гонконгу и ответные меры Китая на шаги Вашингтона.

По мнению некоторых аналитиков, заключение итогового договора может состояться ближе к президентским выборам в США, намеченным на ноябрь 2020 года.

Саммит Россия-Африка

Москва в уходящем году взяла курс на укрепление и развитие связей с Африкой. Самым масштабным свидетельством этого стал первый саммит и экономический форум "Россия-Африка", организованный по инициативе РФ под председательством президентов России и Египта.

По словам российского лидера Владимира Путина, саммит "Россия-Африка" открыл новую страницу в отношениях РФ с государствами континента. В Сочи собрались более 6 тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств и более 120 иностранных министров. Повестка включала как политические, так и экономические вопросы: за два дня в Сочи было подписано более 50 соглашений на более чем 800 миллиардов рублей. Основные контакты касались проектов в нефтегазовой сфере, геологоразведке, горнорудной промышленности и энергетике. Обсуждались и взаимные расчеты в нацвалютах.

В итоговой декларации стороны договорились учредить Форум партнерства Россия – Африка. Раз в три года будут собираться саммиты, а в период между ними – ежегодные консультации глав МИД РФ и государств континента, являющихся действующими, предыдущими и будущими председателями Афросоюза. Также закреплены намерения Москвы и стран Африки сотрудничать по всему кругу вопросов: от мирного разрешения споров до борьбы с изменениями климата.