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Туризм
2019-12-25T13:06+0300
https://ria.ru/20191225/1562815400.html
АТОР: Япония станет доступнее для российских туристов
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РИА Новости

АТОР: Япония станет доступнее для российских туристов

11:52 25.12.2019 (обновлено: 13:06 25.12.2019)
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© Фото : офис по туризму Японии JNTOЯпония
Япония
© Фото : офис по туризму Японии JNTO
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. С 1 июня 2020 года после семнадцатилетнего перерыва возобновится прямая перевозка из Москвы в Осаку, сообщает АТОР.
Сейчас регулярное авиасообщение есть только между столицами двух государств, и туроператоры вынуждены "кольцевать" экскурсионные маршруты. По мнению участников рынка, появление нового прямого рейса позволит расширить ассортимент предложения на японском направлении и увеличить продажи пакетных туров.
Сейчас Япония – одно из немногочисленных экскурсионных направлений Дальнего Востока, которое идет "в плюсе" в организованном секторе туризма: россияне активно обращаются к туроператорам для организации культурных, познавательных, гастрономических и бизнес-маршрутов.
По словам участников рынка, в Осаке есть что посмотреть: красивый замок, один из самых больших океанариумов, современные небоскребы. Туристам будет удобнее добираться до древней столицы Японии – Киото: из Осаки ближе, чем из Токио. Еще это место может быть интересно семьям с детьми – там находится крупнейший парк развлечений.
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