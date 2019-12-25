АТОР: Япония станет доступнее для российских туристов

Сейчас регулярное авиасообщение есть только между столицами двух государств, и туроператоры вынуждены "кольцевать" экскурсионные маршруты. По мнению участников рынка, появление нового прямого рейса позволит расширить ассортимент предложения на японском направлении и увеличить продажи пакетных туров.

Сейчас Япония – одно из немногочисленных экскурсионных направлений Дальнего Востока, которое идет "в плюсе" в организованном секторе туризма: россияне активно обращаются к туроператорам для организации культурных, познавательных, гастрономических и бизнес-маршрутов.

По словам участников рынка, в Осаке есть что посмотреть: красивый замок, один из самых больших океанариумов, современные небоскребы. Туристам будет удобнее добираться до древней столицы Японии – Киото: из Осаки ближе, чем из Токио. Еще это место может быть интересно семьям с детьми – там находится крупнейший парк развлечений.