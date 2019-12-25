Дело петербуржца, распылившего газ в окно прокуратуры, передали в суд

Ранее сообщалось, что в июле Збуржинский "беспричинно и умышленно" распылил газ из баллончика в открытое окно кабинета, где находились сотрудники прокуратуры. На заседании по избранию меры пресечения он пояснил, что у него случилась внезапная вспышка гнева, умысла причинить вред не было. Суд отправил его под домашний арест.