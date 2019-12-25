Дело петербуржца, распылившего газ в окно прокуратуры, передали в суд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Октябрьский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении местного жителя Аркадия Збуржинского, который, проходя мимо здания городской прокуратуры, распылил в открытое окно газ из баллончика, впоследствии объяснив это вспышкой гнева, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Дело Аркадия Збуржинского, обвиняемого в хулиганстве, зарегистрировано в Октябрьском районном суде", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.
Ранее сообщалось, что в июле Збуржинский "беспричинно и умышленно" распылил газ из баллончика в открытое окно кабинета, где находились сотрудники прокуратуры. На заседании по избранию меры пресечения он пояснил, что у него случилась внезапная вспышка гнева, умысла причинить вред не было. Суд отправил его под домашний арест.
Збуржинский вину в хулиганстве не признает.
К производству уголовное дело пока не принято.