Пилот севшего в поле A321 рассказал, как изменилась его жизнь

Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ

"Принесла ли эта ситуация счастье... Мне трудно оценить, но то, что жизнь стала сложнее, — это да", - заявил летчик.

По словам Юсупова, сейчас ему приходится принимать участие в большом количестве мероприятий, из-за чего не всегда хватает времени на семью.

Пилот добавил, что после инцидента он до сих пор испытывает напряженность и не может полностью расслабиться.

"Хочется, чтобы вся эта шумиха уже закончилась", - заключил он.

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. Пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.