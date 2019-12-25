Глава Ростуризма ожидает рост турпотока в Крым после запуска поездов

"Приблизительно говорим о 20%, но давайте дождемся. Прогноз всегда строить легко", - сказала Догузова журналистам на железнодорожном вокзале в Севастополе.

Глава Ростуризма прибыла в Севастополь на первом пассажирском поезде, который отправился из Санкт-Петербурга 23 декабря. Одновременно с ней в Севастополь прибыли глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. Поезд маршрутом Санкт-Петербург - Севастополь прошел по мосту в ночь со вторника на среду, ближе к трем часам утра.