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Туризм
2019-12-25T10:28+0300
https://ria.ru/20191225/1562813818.html
Глава Ростуризма ожидает рост турпотока в Крым после запуска поездов
https://cdn22.img.ria.ru/images/156281/49/1562814968_0:33:3146:1803_1036x0_80_0_0_6426c9014d111a1ada7d472a734b2941.jpg
РИА Новости

Глава Ростуризма ожидает рост турпотока в Крым после запуска поездов

10:08 25.12.2019 (обновлено: 10:28 25.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПоезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту. 25 декабря 2019
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту. 25 декабря 2019
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Поезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту. 25 декабря 2019
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова считает, что туристический поток в Крым после запуска железнодорожного движения вырастет на 20%.
"Приблизительно говорим о 20%, но давайте дождемся. Прогноз всегда строить легко", - сказала Догузова журналистам на железнодорожном вокзале в Севастополе.
Кот Мостик
09:56
Кот Мостик лично встречал пассажиров первого поезда в Крым
Глава Ростуризма прибыла в Севастополь на первом пассажирском поезде, который отправился из Санкт-Петербурга 23 декабря. Одновременно с ней в Севастополь прибыли глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. Поезд маршрутом Санкт-Петербург - Севастополь прошел по мосту в ночь со вторника на среду, ближе к трем часам утра.
Президент РФ Владимир Путин и глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив
08:47
Аксенов прокомментировал запуск ж/д движения по Крымскому мосту
400001
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ТуризмЗарина ДогузоваСергей Аксенов (политик)РостуризмКрымСевастопольРоссияОбщество
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