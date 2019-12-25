В Москве у нелегальных торговцев изъяли почти полтонны черной икры

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Москве группу торговцев, которые продавали черную икру, полученную от браконьеров, сообщила официальный представитель Сотрудники полиции задержали в Москве группу торговцев, которые продавали черную икру, полученную от браконьеров, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержаны подозреваемые в незаконном обороте икры рыб, занесенных в Красную книгу РФ", - сказала Волк.

По ее словам, злоумышленники занимались переработкой и фасовкой черной икры, добытой браконьерским способом, предположительно, на территории Дальнего Востока Поволжья . Готовая продукция под видом легальной продавалась на рынках Москвы.

Сотрудники полиции вместе с представителями Росрыболовства и Росгвардии провели в Москве обыски по местам проживания подозреваемых, а также в помещениях хранения и продажи нелегальной продукции. В итоге было изъято около 475 килограммов икры рыб осетровых видов, а также деньги, банковские карты, фасовочные контейнеры, полиграфическая продукция, механизмы и инструменты, а также документы, добавила Волк.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что подозреваемые - 51-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 25 до 61 года. Им предъявлено обвинение в незаконном обороте черной икры рыб, занесенных в Красную книгу РФ.