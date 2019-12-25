Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T10:07+0300
https://ria.ru/20191225/1562813707.html
В Москве у нелегальных торговцев изъяли почти полтонны черной икры
https://cdn25.img.ria.ru/images/151355/73/1513557330_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_333bf8737b9c1be5059180101c19dbf5.jpg
РИА Новости

В Москве у нелегальных торговцев изъяли почти полтонны черной икры

10:07 25.12.2019
266
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкЧерная икра
Черная икра
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Черная икра. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Москве группу торговцев, которые продавали черную икру, полученную от браконьеров, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержаны подозреваемые в незаконном обороте икры рыб, занесенных в Красную книгу РФ", - сказала Волк.
Незадекларированная красная икра, конфискованная в Приморье при попытке незаконного вывоза в КНР
13 декабря, 03:47
В Приморье таможенники изъяли более 116 килограммов красной икры
По ее словам, злоумышленники занимались переработкой и фасовкой черной икры, добытой браконьерским способом, предположительно, на территории Дальнего Востока и Поволжья. Готовая продукция под видом легальной продавалась на рынках Москвы.
Сотрудники полиции вместе с представителями Росрыболовства и Росгвардии провели в Москве обыски по местам проживания подозреваемых, а также в помещениях хранения и продажи нелегальной продукции. В итоге было изъято около 475 килограммов икры рыб осетровых видов, а также деньги, банковские карты, фасовочные контейнеры, полиграфическая продукция, механизмы и инструменты, а также документы, добавила Волк.
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что подозреваемые - 51-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 25 до 61 года. Им предъявлено обвинение в незаконном обороте черной икры рыб, занесенных в Красную книгу РФ.
По ее словам, в ближайшее время обвиняемым будет избрана мера пресечения. "Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание всех лиц, причастных к совершению указанного преступления", - сказала Иванова.
Красная икра
3 октября, 11:01
Россельхознадзор изъял на московской базе тонну незаконной красной икры
400000
Обсудить 1
ПоволжьеИрина ВолкРосгвардияЮлия ИвановаДальний ВостокСледственный комитет РФМВД РФРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Лесной пожар
В Сочи бушует природный пожар на площади 800 квадратных метров
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Ученые ДВФУ нашли водоросли, способные тормозить рост раковых клеток
Южная Суматра
В Индонезии число погибших при крушении автобуса возросло до 28
Выпускники читинской школы №4 пишут итоговое сочинение
Только 2% школьников выбрали тему "Война и мир" на итоговом сочинении
Вячеслав Дацик
Дацика арестовали по делу о незаконном пересечении границы
Вертолет Ми-8
Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили заявление Путина о после Польши в нацисткой Германии
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае. 25 декабря 2019
На борту жестко севшего в Эвенкии Ми-8 находились 24 человека
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту. 25 декабря 2019
Глава Ростуризма ожидает рост турпотока в Крым после запуска поездов
Пуск ракеты-носителя Протон-М
СМИ: Россия в 2020 году не планирует коммерческих пусков "Протона"
Мечеть Шах Абдул-Азим в городе Рей в пригороде Тегерана
Новый посол Ирана в России намерен работать над ростом турпотока
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями
Статуя Фемиды в суде
Дело петербуржца, распылившего газ в окно прокуратуры, передали в суд
Панорама Тегерана, Иран
Посол Ирана рассказал о цели военно-морских учений с Россией и Китаем
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Посол Ирана: Тегеран и Москва должны совершить скачок в отношениях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:14В законодательстве может появиться понятие "телохранитель"
13:11В Забайкалье суд оштрафовал директора школы, бившую детей книгами
13:06В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
13:03Папа Римский в Рождество пожелал мира лидерам Южного Судана
13:02В Волгограде три человека пострадали в ДТП с маршруткой
13:00Сербия завершила строительство своего участка "Турецкого потока"
12:58МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо
12:58Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
12:57Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"
12:56Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева
12:56В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка
12:56В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
12:55Росгвардия может получить право сбивать дроны-нарушители в воде
12:54Медведев изменил порядок награждения медалью Столыпина
12:52Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
12:51Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
12:51Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей
12:49Новые встречи Путина и Лукашенко до Нового года проводить не планируют
12:49В Подольске мужчина проткнул шины более 70 машин
12:48В Кремле оценили слова Лукашенко о сотрудничестве России и Белоруссии
Лента новостейМолния