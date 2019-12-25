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Дацика арестовали по делу о незаконном пересечении границы
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РИА Новости

Дацика арестовали по делу о незаконном пересечении границы

10:01 25.12.2019
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© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкВячеслав Дацик
Вячеслав Дацик
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
Вячеслав Дацик. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Сланцевский городской суд Ленинградской области заключил под стражу националиста Вячеслава Дацика по уголовному делу о незаконном пересечении границы России, сообщила РИА Новости в среду представитель суда.
"Суд избрал Дацику меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Аналогичная мера вынесена в отношении [его предполагаемого соучастника] Дмитрия Вечкина", - сказала собеседница агентства.
По данным региональных СМИ, Дацик вызвался помочь знакомому добраться до Эстонии на лодке, но обоих задержали пограничники. Официальным подтверждением этой информации от пограничного управления ФСБ РФ РИА Новости пока не располагает.
Слушания об избрании меры пресечения проходили в закрытом от прессы режиме.
Скандально известный националист и MMA-боец Вячеслав Дацик вышел на свободу в феврале этого года, отсидев срок за устроенный им "голый марш проституток" - в мае 2016 года он заставил сотрудниц и посетителей борделя на Васильевском острове пройти в обнаженном виде до ближайшего отдела полиции.
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Это был уже не первый срок для Дацика: в марте 2016 года он вышел на свободу из колонии в Красноярске, где отбывал пять лет за разбойное нападение на петербургский салон сотовой связи.
А в 2007 году также за разбои ему назначали лечение в психбольнице, из которой он сбежал в 2010 году и объявился в иммиграционной конторе Осло с намерением попросить убежище в Норвегии. При нем был пистолет, который он сдал полицейским.
В конце 2010 года норвежский суд приговорил его к восьми месяцам тюрьмы за незаконное ношение оружия, а в 2011-м Дацика депортировали в Россию и арестовали. На этот раз психиатрическая экспертиза признала его полностью вменяемым.
В мае 2017 года, уже находясь под арестом по новому делу, Дацик попытался сбежать из здания суда, но тщетно.
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Вячеслав ДацикЛенинградская областьЭстонияПроисшествия
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