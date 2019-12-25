Посол Ирана призвал бороться с "экономическим терроризмом" США

ТЕГЕРАН, 25 дек - РИА Новости. Иран и Россия, против которых Вашингтон ввел санкции, должны вместе противодействовать "экономическому терроризму" США, заявил РИА Новости новый посол ИРИ в Москве Казем Джалали.
"Нам необходимо укрепить политические отношения, расширить двустороннее, региональное и международное сотрудничество, совместно бороться с терроризмом, а также противостоять экономическому терроризму США, которые ввели санкции как против нас, так и против России", - сказал Джалали.
Джалали, бывший депутат парламента Ирана, во вторник прибыл в Москву, сменив на должности посла Ирана Мехди Санаи, представлявшего интересы своей страны с 2013 года.