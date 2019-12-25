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Посол Ирана призвал бороться с "экономическим терроризмом" США
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РИА Новости

Посол Ирана призвал бороться с "экономическим терроризмом" США

09:40 25.12.2019 (обновлено: 10:01 25.12.2019)
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CC BY 2.0 / Chambre des Députés / Dr Kazem JalaliКазем Джалали
Казем Джалали
CC BY 2.0 / Chambre des Députés / Dr Kazem Jalali
ТЕГЕРАН, 25 дек - РИА Новости. Иран и Россия, против которых Вашингтон ввел санкции, должны вместе противодействовать "экономическому терроризму" США, заявил РИА Новости новый посол ИРИ в Москве Казем Джалали.
"Нам необходимо укрепить политические отношения, расширить двустороннее, региональное и международное сотрудничество, совместно бороться с терроризмом, а также противостоять экономическому терроризму США, которые ввели санкции как против нас, так и против России", - сказал Джалали.
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Джалали, бывший депутат парламента Ирана, во вторник прибыл в Москву, сменив на должности посла Ирана Мехди Санаи, представлявшего интересы своей страны с 2013 года.
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Санкции США против Ирана
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Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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Казем ДжалалиРоссияИранСШАВ мире
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