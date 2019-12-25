Главы Крыма и Севастополя стали пассажирами поезда "Таврия"

Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.

Поезд маршрутом Санкт-Петербург-Севастополь прибыл на железнодорожный вокзал Симферополя утром в среду и после 15 минутной остановки отправился в конечный пункт следования. В Севастополь поезд прибудет в 9.25 по мск, где состоится торжественная встреча.

Всего дистанция маршрута поезда "Таврия" составляет 2741 километр. Время в пути - 43,5 часа.

"Гранд Сервис Экспресс" ранее была выбрана оператором поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через мост.

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста, работы по строительству которой были завершены с семимесячным опережением.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Железнодорожное сообщение материковой России с Крымом через Украину было прервано в 2014 году. Теперь, с вводом в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста, поезда вновь могут ехать в Крым из городов России.