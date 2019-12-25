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Экипаж российско-китайского лайнера хотят сократить до одного пилота
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РИА Новости

Экипаж российско-китайского лайнера хотят сократить до одного пилота

04:02 25.12.2019 (обновлено: 04:55 25.12.2019)
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© AP Photo / Kin CheungПрезентация макета российско-китайского самолета CR929
Презентация макета российско-китайского самолета CR929
© AP Photo / Kin Cheung
Презентация макета российско-китайского самолета CR929. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Перспективный российско-китайский широкофюзеляжный самолет CR929 может стать однопилотным, сообщил начальник научно-исследовательского отделения компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) - заместитель главного конструктора по аэродинамике Александр Долотовский.
"Я не открою тайны, если скажу, что мы активно думаем над концепцией однопилотной кабины экипажа. Думаем также над концепцией "пилот как навигатор", когда полет выполняется полностью в автоматическом режиме, а пилот выполняет только наиболее трудоемкую задачу, стоящую сейчас перед летным экипажем - планирование полета", - сказал Долотовский в интервью журналу "Горизонты".
Он отметил, что по мере аппаратной и законодательной готовности вполне возможно перейти на эту концепцию. "По крайней мере, базис мы закладываем для перехода на нее с минимальными техническими изменениями. Это реалистично к 2030 году. Сейчас взят очень серьезный тренд на роботизацию процессов управления", - отметил Долотовский.
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По его словам, пока самолет делается под экипаж двух человек, но закладываются проектные резервы. "Внешне, конечно, самолет останется прежним. А вот информационное поле кабины будет существенно изменено. Рычаги управления из такой кабины исчезнут, но не сразу. Естественно, какое-то время должны оставаться средства ручной коррекции полета. Но при этом сами пилотажные характеристики будут настолько простыми, что человек с минимальной подготовкой сможет управлять самолетом", - сказал представитель ГСС.
Россия и Китай намерены реализовать планы по созданию CR929 к 2025-2027 годам. По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих мировых авиапроизводителей - европейского Airbus и американского Boeing - и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах. Стоимость программы на данный момент оценивается в диапазоне 13-20 миллиардов долларов.
Финансирование проекта с российской стороны - порядка 600 миллиардов рублей, это больше, чем все другие авиастроительные программы вместе взятые. Потребность китайского рынка в широкофюзеляжных самолетах в ближайшие 20 лет оценивается примерно в 1200 штук, российского – всего от 50 до 120. Всего по программе CR929 планируется выпустить в течение 20 лет около 800 лайнеров.
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CR929КитайРоссияЭкономика
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