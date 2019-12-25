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Большинство детсадов в Приамурье не будут работать 31 декабря
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РИА Новости

Большинство детсадов в Приамурье не будут работать 31 декабря

03:40 25.12.2019
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© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад
© Fotolia / dmitrimaruta
Детский сад. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 дек - РИА Новости. Большинство детсадов Приамурья будут работать 28 декабря, а 31 декабря - отдыхать, сообщает правительство региона.
Ранее глава Приамурья провел в Instagram опрос о переносе выходного дня с 28 декабря на 31-е и по его результатам сделал последний день уходящего года в регионе нерабочим. Решение было принято для государственных служащих исполнительных органов власти. Для других организаций оно носит рекомендательный характер.
"В связи с переносом выходного дня с 31 на 28 декабря в рабочий график детских садов Приамурья внесены изменения. В последний день уходящего года большинство образовательных организаций дошкольного образования будут закрыты", - говорится в сообщении.
В субботу, 28 декабря, детские сады будут работать в 20 районах. В Тынде, ЗАТО Циолковском и Серышевском районе решения о переносе выходного не были приняты, в Тындинском районе часть детсадов будет работать 28 декабря, часть - 31-го. Вопрос остается нерешенным в пяти районах - Октябрьском, Мазановском, Архаринском, Ромненском и Сковородинском. Решения принимаются главами муниципальных образований по согласованию с родителями.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого множество российских регионов сделали 31 декабря выходным.
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