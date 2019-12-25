Эксперты рассказали, какие сайты россияне чаще посещали в декабре

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Информационные и развлекательные сайты, новостные федеральные онлайн-издания и сайты про среднее и высшее образование вошли в декабре в топ онлайн-интересов российских пользователей интернета, говорится в исследовании компании Segmento, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики Segmento изучили наиболее популярные тематики интернет-страниц, просматриваемых пользователями Рунета. В выборку попали 115 миллионов пользователей, идентифицированных по файлам Cookies в обезличенной форме.

"В топ 10 онлайн-интересов российских пользователей вошли информационные и развлекательные сайты – им уделяют свое внимание 15% пользователей, новостные федеральные онлайн-издания (11%), среднее и высшее образование (10%), товары для строительства дома и дачи (8%); культура, включая музыку, литературу, кино, фотографию, музеи, танец (8%)", - говорится в сообщении компании.

Там также high tech, включая компьютеры, доступ в интернет, создание сайтов, мобильную связь (7%); учебные курсы, включая компьютерные курсы, обучение за рубежом (7%); бизнес-образование (7%); уроки и курсы английского языка (7%); специализированные и нишевые СМИ (5%).

Заметные различия в онлайн-интересах мужчин и женщин характерны для следующих тематик: новостные федеральные онлайн-издания читают 16% мужчин и 13% женщин; товары для обустройства дома интересуют 13% женщин и 9% мужчин; компьютерные программы – 5% женщин и 8% мужчин; музыка – 4% женщин и 7% мужчин; культура – 11% женщин и 10% мужчин.

По данным исследования, представители так называемого поколения "зумеров", которым еще не исполнилось 20 лет, преимущественно интересуются культурой (19%), учебой (18%) и кино (12%). Старшие поколения X, рожденные после 1961 года, и Y, рожденные после 1981 года, в гораздо меньшей степени изучают аналогичный контент: культура увлекает 10% и 11% пользователей из этих двух поколений соответственно, учеба – 12% и 10%, кино – по 7%. Вместо этого представители "иксов" в полтора раза чаще остальных пользователей Рунета читают информсайты и новости СМИ, а представители "игреков" почти в два раза чаще остальных пользователей Рунета просматривают страницы о high tech.