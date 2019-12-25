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Назарбаев: 20 лет назад никто не понимал, что началась "эпоха Путина"
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РИА Новости

Назарбаев: 20 лет назад никто не понимал, что началась "эпоха Путина"

03:09 25.12.2019
15358
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
НУР-СУЛТАН, 25 дек – РИА Новости. Двадцать лет назад в Кремль пришел отличающийся от предшественников политик, но тогда никто не понял, что началась "эпоха Путина", считает первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Первый президент России Борис Ельцин долго выбирал своего преемника, в итоге остановив выбор на Владимире Путине. На заре ХХI века в Кремль пришел новый политик, который не был похож ни на кого из своих предшественников. Вряд ли тогда кто-то мог сказать, что в России началась "эпоха Путина", - сказал Назарбаев в интервью РИА Новости.
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156633332
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Нурсултан НазарбаевВладимир ПутинРоссияКазахстанПолитика
Популярные комментарии
Я лично уже знал что Путин будет у власти 20 лет Но похоже тоже ошибся Он как клещ увяз в теле России Только хирург может его вытащить
25 декабря, 08:26
netriv
504313
Народ тоже не сразу понял что свои рабочие места и зарплату нужно будет отдать узбекам
25 декабря, 06:55
GAGarun Al Rashid
434003
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