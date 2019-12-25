Назарбаев: 20 лет назад никто не понимал, что началась "эпоха Путина"

"Первый президент России Борис Ельцин долго выбирал своего преемника, в итоге остановив выбор на Владимире Путине. На заре ХХI века в Кремль пришел новый политик, который не был похож ни на кого из своих предшественников. Вряд ли тогда кто-то мог сказать, что в России началась "эпоха Путина", - сказал Назарбаев в интервью РИА Новости.