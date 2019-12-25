В Раде сообщили об экстренном заседании кабмина по газовым переговорам

"Формат заседания полностью закрытый — ДСП (для служебного пользования)", — написал он, не раскрыв подробностей встречи.

Согласно новым договоренностям, ожидается бронирование мощностей для транзита газа в 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа.