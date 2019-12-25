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2019-12-25T09:18+0300
https://ria.ru/20191225/1562806087.html
В Раде сообщили об экстренном заседании кабмина по газовым переговорам
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РИА Новости

В Раде сообщили об экстренном заседании кабмина по газовым переговорам

00:54 25.12.2019 (обновлено: 09:18 25.12.2019)
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© РИА Новости / СтрингерЗдание кабинета министров Украины в Киеве
Здание кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Правительство Украины провело экстренное заседание по газовым переговорам с Россией, сообщил в Telegram депутат Верховной рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Формат заседания полностью закрытый — ДСП (для служебного пользования)", — написал он, не раскрыв подробностей встречи.

Офис компании Нафтогаз в Киеве
Вчера, 18:23
"Нафтогаз" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом"
Двадцатого декабря Россия и Украина подписали протокол о газовом сотрудничестве. Для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор по бронированию мощностей для транспортировки.
Согласно новым договоренностям, ожидается бронирование мощностей для транзита газа в 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа.
Планируется, что до конца года стороны подпишут новый пятилетний контракт. Также протокол содержит договоренности об урегулировании юридических разногласий между "Газпромом" и "Нафтогазом".
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Ситуация на УкраинеАлексей ГончаренкоНафтогаз УкраиныГазпромВерховная Рада УкраиныКабинет министров УкраиныВ мире
Популярные комментарии
Вообще не интересны эти трубы пусть немчура газ в баллонах на баржах себе возит, а приспичит сами построят трубоукладчик и сами трубу доделают, а заодно отберут трубу у хохлов. Хватит нам под них прогибаться тем более дешевле и доступней газа нет и не будет.
25 декабря, 05:00
Иван Чай
9231006
сейчас будут волосы рвать -продешевили
25 декабря, 01:28
Тимур Камалдинов
58250002
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