В Раде сообщили об экстренном заседании кабмина по газовым переговорам

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Правительство Украины провело экстренное заседание по газовым переговорам с Россией, сообщил в Telegram депутат Верховной рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
"Формат заседания полностью закрытый — ДСП (для служебного пользования)", — написал он, не раскрыв подробностей встречи.
Двадцатого декабря Россия и Украина подписали протокол о газовом сотрудничестве. Для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор по бронированию мощностей для транспортировки.
Согласно новым договоренностям, ожидается бронирование мощностей для транзита газа в 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа.
Планируется, что до конца года стороны подпишут новый пятилетний контракт. Также протокол содержит договоренности об урегулировании юридических разногласий между "Газпромом" и "Нафтогазом".
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