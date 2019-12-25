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Культура
2019-12-25T06:17+0300
https://ria.ru/20191225/1562799687.html
Власти запретили владельцу вывезти из Великобритании картину Гейнсборо
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РИА Новости

Власти запретили владельцу вывезти из Великобритании картину Гейнсборо

06:17 25.12.2019
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Картина Томаса Гейнсборо "Поездка на рынок. Раннее утро" (1773)
Картина Томаса Гейнсборо Поездка на рынок. Раннее утро (1773)
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министерство культуры Великобритании временно запретило покупателю картины Томаса Гейнсборо, которую он приобрел за 8 миллионов фунтов, вывозить полотно из страны, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на главу ведомства Хелен Уэйтли.
Как напоминает газета, работа Гейнсборо "Поездка на рынок" 1773 года была продана частному лицу в июле этого года, и новый владелец хотел вывезти ее за пределы Великобритании. Однако попытка сделать это была заблокирована, так как власти рассчитывают сохранить ее в национальной коллекции.
Министерство культуры ввело временный запрет на экспорт работы до марта 2020 года, при необходимости этот период может быть продлен до сентября. Соответствующие меры были приняты в надежде на то, что произведение приобретет британский покупатель.
"Я надеюсь, что в Британии найдется покупатель, чтобы мы смогли найти новый дом для нее в нашей национальной коллекции", - приводит газета слова Уэйтли.
Выставка Томас Гейнсборо в ГМИИ им. А.С. Пушкина
3 декабря, 08:00Культура
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