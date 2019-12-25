Алексей Кудрин: решение Путина спасло российскую экономику

Об эволюции взглядов Владимира Путина, смене характера правления в стране и решении президента, которое спасло российскую экономику, в интервью для проекта, посвященного 20-летию Путина во главе страны, рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин . Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

— Вы знаете Путина очень давно. Расскажите, пожалуйста, как трансформировалась его личность за эти годы?

— Вы знаете, в целом Путин сохранил свои взгляды — те, которые у него были, когда он в Петербурге работал. Мы с ним работали сначала начальниками управления, комитетов. Мы примерно равномерно, одновременно двигались: он комитет внешнеэкономических связей возглавил, я финансовый комитет возглавил. Потом примерно в одно время стали замами мэра. Потом примерно в одно время первыми замами мэра. И, в общем, много общались, конечно, друг другу помогали, должен сказать. И я хочу сказать, что его взгляды мало изменились за это время. Может быть, мы недооценивали какие-то качества, эти черты, но в общем он основные свои взгляды сохранил на протяжении всей жизни.

Должен сказать, характер правления ведь, вероятно, у нас в стране все-таки меняется, но я вижу здесь скорее влияние обстоятельств на то, как (он – прим. ред.) меняется. Потому что многие реформы не всегда удаются, многие замыслы, в том числе демократические институты, не срабатывают. Но я, может быть, отчасти жалею, что мы мало сейчас уделяем внимания развитию демократических институтов. Очень хотелось бы, чтобы этого было больше.

— Вы сказали, что поменялся характер правления. Вы имеете в виду, что он стал более осторожным? Меньше смелых инициатив?

— Когда я был вице-премьером, особенно до кризиса 2008 года, мы больше думали об инвесторах, об инвестиционном климате, чем сейчас, как-то это почему-то отошло на второй план. Хотя об этом много говорится, но реально улучшения инвестиционного климата не происходит. Вот это мне не нравится.

— Госдума сейчас как раз рассматривает законопроект "О поощрении инвестиций" .

— Ну одним законом это не сделать. Это все-таки многофакторная комплексная политика должна проводиться.

— А что касается экономической политики, которой придерживается Владимир Владимирович, что вы можете о ней сказать?

— Я как раз хочу сказать, что он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008-2009 года. В этом смысле это во многом и его заслуга, несмотря на то, что мы придумали это или мы продумали это (создание фондов – прим. ред.), все-таки благодаря только его политической воле это было создано. И в общем сыграло решающую роль в спасении экономики, социальных расходов. У нас не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в два раза в тот период, в тот кризис. Это очень важно.