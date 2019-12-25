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Алексей Кудрин: решение Путина спасло российскую экономику
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РИА Новости

Алексей Кудрин: решение Путина спасло российскую экономику

11:00 25.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Об эволюции взглядов Владимира Путина, смене характера правления в стране и решении президента, которое спасло российскую экономику, в интервью для проекта, посвященного 20-летию Путина во главе страны, рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
— Вы знаете Путина очень давно. Расскажите, пожалуйста, как трансформировалась его личность за эти годы?
— Вы знаете, в целом Путин сохранил свои взгляды — те, которые у него были, когда он в Петербурге работал. Мы с ним работали сначала начальниками управления, комитетов. Мы примерно равномерно, одновременно двигались: он комитет внешнеэкономических связей возглавил, я финансовый комитет возглавил. Потом примерно в одно время стали замами мэра. Потом примерно в одно время первыми замами мэра. И, в общем, много общались, конечно, друг другу помогали, должен сказать. И я хочу сказать, что его взгляды мало изменились за это время. Может быть, мы недооценивали какие-то качества, эти черты, но в общем он основные свои взгляды сохранил на протяжении всей жизни.
Должен сказать, характер правления ведь, вероятно, у нас в стране все-таки меняется, но я вижу здесь скорее влияние обстоятельств на то, как (он – прим. ред.) меняется. Потому что многие реформы не всегда удаются, многие замыслы, в том числе демократические институты, не срабатывают. Но я, может быть, отчасти жалею, что мы мало сейчас уделяем внимания развитию демократических институтов. Очень хотелось бы, чтобы этого было больше.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
19 декабря, 14:30Большая пресс-конференция Владимира Путина
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— Вы сказали, что поменялся характер правления. Вы имеете в виду, что он стал более осторожным? Меньше смелых инициатив?
— Когда я был вице-премьером, особенно до кризиса 2008 года, мы больше думали об инвесторах, об инвестиционном климате, чем сейчас, как-то это почему-то отошло на второй план. Хотя об этом много говорится, но реально улучшения инвестиционного климата не происходит. Вот это мне не нравится.
— Госдума сейчас как раз рассматривает законопроект "О поощрении инвестиций" .
— Ну одним законом это не сделать. Это все-таки многофакторная комплексная политика должна проводиться.
— А что касается экономической политики, которой придерживается Владимир Владимирович, что вы можете о ней сказать?
— Я как раз хочу сказать, что он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008-2009 года. В этом смысле это во многом и его заслуга, несмотря на то, что мы придумали это или мы продумали это (создание фондов – прим. ред.), все-таки благодаря только его политической воле это было создано. И в общем сыграло решающую роль в спасении экономики, социальных расходов. У нас не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в два раза в тот период, в тот кризис. Это очень важно.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 21 января 2019
21 января, 13:07
Путину интересно критическое мнение Кудрина, заявил Песков
Но, конечно, политика, может быть, я жалею, что сейчас не уделяется достаточно внимания приватизации, развитию частного сектора. Повторяю, иногда говорится об этом, но недостаточно делается. Я сегодня оцениваю, что у нас правоохранительные органы не всегда предсказуемы, и, к сожалению, мы не можем найти какой-то баланс между защитой законности и, в общем, серьезного такого пресса на бизнес. Этот баланс пока не найден. Вот это, может быть, более явно выразилось уже после 2008 года.
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Алексей КудринРоссияИнтервью - АвторыЭкономика
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