За двадцать лет Россия поверила в себя и свое благополучие

В рамках традиционного подведения итогов года ВЦИОМ обнародовал исследование , в котором сравнил результаты собственных замеров общественного мнения, сделанных с двадцатилетней разницей — в 2000-м и 2019 году.

Итог однозначен: "удовлетворенность россиян различными аспектами своей жизни существенно выросла" — от работы и состояния здоровья до жилищных условий и положения в обществе.

Самая впечатляющая позитивная динамика (рост аж на 37 процентов) пришлась на пункт о питании семьи. Если два десятилетия назад благополучным в данном отношении себя считал 41 процент опрошенных, но в нынешнем году — 78 процентов.

Тут невольно вспоминаются регулярные соцопросы о финансовом положении людей, по результатам которых отечественные СМИ раз в несколько месяцев массово выходят с заголовками типа "Россиянам не хватает денег на еду".

К слову, подобные исследования могут абсолютно адекватно отображать картину, просто политическим и медийным интерпретаторам удобнее и выгоднее разгонять хайп вместо содержательного осмысления полученной информации. За той же экономией людей на питании порой стоят соображения здоровья (стремление употреблять меньше фастфуда, "мусорной еды" и алкоголя) или перестановка приоритетов в расходах (желание побыстрее погасить ипотеку) — не только без снижения, но даже при росте удовлетворенности собственным рационом.

А вот материальным положением своей семьи, согласно ВЦИОМ, по-прежнему довольны куда меньше — 46 процентов. Хотя и тут рост весьма существенный — на 21 пункт, с 25 процентов в 2000 году.

В этих двух показателях (питание и материальное положение) отражается важнейшее достижение и действительно качественный перелом — современная Россия накормила свой народ, причем не просто досыта, а с избытком. Данную задачу не смог решить ни Советский Союз с его вечным дефицитом и "доставанием" продуктов, ни Россия 90-х, когда миллионы людей на самом деле находились на грани голода. Ничего удивительного, что тема еды надолго приобрела в нашем обществе прямо-таки сакральное измерение.

Именно поэтому ее по-прежнему упорно эксплуатируют отдельные политические силы, будучи неспособными понять, что та утратила актуальность для российского общества. Люди могут быть недовольны материальным положением, доходами и невозможностью вести желаемый образ жизни, но темы "мы недоедаем" или "мы плохо питаемся" (подразумевается — по вине власти) просто отсутствуют в массовом сознании — потому что этого нет в реальности. А упорные попытки возродить прежний идейный тренд только обрекают соответствующих активистов на дальнейшее прозябание на политической обочине.

Также лидерами по позитивной динамике в исследовании ВЦИОМ оказались еще две позиции: за два десятилетия почти на четверть (24 и 23 процента соответственно) возросло число людей, довольных собственным образованием (было 57 процентов, стало — 81) и своим положением в обществе (было 57, теперь 80 процентов). Причины подобных изменений можно обсуждать, но одно совершенно ясно: такие подвижки свидетельствуют о существенном повышении внутренней стабильности, психологического благополучия и, если угодно, даже психического здоровья российского общества. Этот момент, кстати, тоже стоит учитывать силам, что пытаются "раскачать" ситуацию в стране.

Ну а самые незначительные корректировки за двадцать лет социологи зафиксировали — вполне закономерно — в наиболее "фундаментальных" сторонах человеческой жизни.

Удовлетворенность состоянием здоровья выросла всего на три пункта (с 59 до 62 процентов), что логично. Медицина, конечно, шагнула вперед, но не настолько, чтобы кардинально решить проблемы, возникающие у людей с возрастом.

Незначительно (на пять пунктов) улучшились оценки круга общения (друзей, коллег, соседей). Однако учитывая, что именно этот параметр стал абсолютным чемпионом, набрав 90 процентов (в 2000-м было 85), можно уверенно констатировать: с десятипроцентным исключением россияне живут в комфортной для них социальной среде. Ну и немного подросла (с 50 до 57 процентов) доля тех, кто доволен состоянием окружающей среды в месте своего проживания.

Есть популярный афоризм, принадлежащий Корнею Чуковскому: "В России надо жить долго, тогда что-нибудь получится". Эта мысль перекликается со знаменитым столыпинским "Дайте государству двадцать лет покоя".

Обычно так эти изречения и воспринимают — в приложении к российскому государству и его политике. Грандиозные масштабы страны и ее внутренняя инерция делают здесь крайне медленным процесс любых перемен к лучшему. Требуются колоссальные усилия, чтобы хотя бы сдвинуть ситуацию с мертвой точки в любой сфере, будь то возрождение сельского хозяйства или борьба с коррупцией.

Однако не менее — а в каком-то смысле даже более — важны перемены в умонастроении. Неслучайно регулярно слышишь недоуменно-разочарованные комментарии экспертов и даже чиновников по поводу некоторых соцопросов: сколько ни делай, каких успехов и конкретных результатов ни добивайся, люди все равно недовольны.

Надо признать, что определенные основания для подобных выводов есть: российское общественное мнение действительно еще более инерционно, чем даже окружающие его реалии. Наши люди очень медленно меняют привычные установки и при этом склонны к пессимизму, что регулярно обеспечивает властям не самые приятные социологические результаты.